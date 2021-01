Asegura Mejía Haro que no busca un premio de consolación

ZACATECAS.- “Yo no estoy buscando algún premio de consolación o algún ofrecimiento”, declaró Ulises Mejía Haro, aspirante a la precandidatura de Morena por la gubernatura del estado.

Luego de que él, junto con José Luis Medina Lizalde y José Narro Céspedes, rechazarán la metodología para la elección, dijo que aún están a la espera de algún dictamen por parte de la Comisión de Honor y Justicia.

La insistencia es que la encuesta de selección se haga de manera presencial, ya que el semáforo naranja en Zacatecas lo permite, o de lo contrario podría presentarse un sesgo.

“Eso le da certeza a los ciudadanos, porque cuando hay más quejas y se judicializan los procesos, la gente pierde la certeza de que sea algo responsable” expresó.

No obstante, aclaró que David Monreal Ávila no es el candidato oficial de Morena, sino el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El también alcalde, explicó que será hasta que Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) de apertura a los y la coalición, procesos que ocurrirán hasta marzo.

“Mientras tanto no hay mucho que hacer”, dijo.

Por eso, el proceso de selección se puede reponer. Aseguró que él no está en contra de una persona.

Mejía Haro comentó que será la gente la que podrá decidir si continúa al frente del Ayuntamiento y si ha trabajo

o no por la capital.

Sobre la posibilidad de buscar la reelección como alcalde de la capital, no emitió ningún comentario por el momento.

Narro va a Jalisco

José Narro Céspedes anunció en sus redes sociales que fue designado delegado Electoral de Morena en Jalisco.

“Asumo con entusiasmo el compromiso y aclaro que esto no significa renunciar a la lucha en #Zacatecas en contra de la imposición de candidatos que no coinciden con el perfil del proyecto de la #4T”.

Hugo Rodríguez, quien todavía figura como delegado en Jalisco de Morena, expresó su simpatía por este nombramiento y dio la bienvenida a José Narro.

En una carta que publicó en sus redes sociales, dijo reconocer la experiencia y trayectoria del senador y señaló que se avanza a lograr la unidad del partido en la entidad.