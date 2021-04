Arranca elección del nuevo líder del Sutsemop, advierten que sí habrá un ganador

ZACATECAS.- Verónica Varela Flores, presidenta del Colegio Electoral del Sindicato Único de Trabajadores del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop) formalizó el inicio de la jornada electoral, advirtiendo que sí habrá un ganador.

Fue la planilla Magenta y Amarilla las que promovieron un juicio de amparo ante un juez de distrito para impedir que sea anunciada a la planilla con más votos.

“Eso no indica que no vaya a haber un ganador… ya hubo notificación y se contestó que somos autoridad competente… no es posible reponer el proceso”, dijo.