Al límite, la ocupación de la Semefo; hay 110 cadáveres sin identificar

ZACATECAS.- En los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de la entidad hay 110 cadáveres sin identificar; la capacidad total del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZCF) es para 160; es decir, cerca del límite.

Víctor Manuel Guerrero García, director general del IZCF, informó que las causas de muertes de la mayoría fueron por homicidio, accidentes viales o muerte natural.

Además, especificó que la mitad de estos cuerpos están en Fresnillo y la otra mitad en Guadalupe; algunos de los cadáveres llevan en el lugar dos, tres, seis o más meses.

El proceso de inhumación

Para no tener espacios saturados, a inicios del 2020 se realizó la inhumación de 140 cadáveres aproximadamente, todo luego de llevar los procesos legales, judiciales y administrativos respectivos.

“En todos aplicamos el protocolo de no identificación, de tal manera que tenemos fotografías, muestras de ADN, catálogo de ropa y pertenencias, tatuajes o cicatrices que pudieran ayudar a su identificación”, dijo.

Guerrero García explicó que, en esta ocasión, ya se encuentran preparando todos los procesos para realizar más entierros.

Sin embargo, el director explicó que puede suceder que ya inhumado un cadáver, los familiares van a reclamarlo.

Tal y como sucedió esta semana, cuando una señora acudió por el cuerpo de su hijo, luego de un año en que nadie lo identificó.

El director explicó que la Ley General de Salud dicta que los cuerpos deben ser enterrados luego de 36 horas de que nadie los reclama.

Sin embargo, compartió que el principal interés es que se respeten los derechos de las personas sin vida y se les dé una digna sepultura.

“Tenemos la capacidad, cámaras de refrigeración y hasta de congelación de tal manera que ahí se almacenan por mucho tiempo, en espera de que lleguen sus familiares”, explicó.

La estadística de identificación es “bastante positiva” ya que, de cada 10 cadáveres, ocho se logran identificar con todos los protocolos del instituto.

“Nuestro porcentaje es alto, al no ser un estado grande, la gente se conoce o avisa cuando un familiar perdió la vida y van quedando pocos”, dijo.

Sin panteones forenses

La Federación se comprometió a dar el recurso para que se realicen dos panteones forenses, uno en Fresnillo y otro en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas.

No obstante; a la fecha el monto no ha llegado, y según el director, este año no llegará.

“Creo que ya no se recibieron y hay otros estados a los que sí les dieron, la verdad es que no nos han dicho nada, solo no llegó”, dijo.

En el estado ya se tienen los terrenos, planos y demás detalles listos para la realización de los panteones, solo falta el recurso.