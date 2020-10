Al 90%, la entrega de libros de texto gratuitos

ZACATECAS.- A dos meses de que arrancara el reparto de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2020-2021 en Zacatecas, ya se tiene un avance del 90 por ciento.

Perla Velasco Elizondo, subsecretaria de Planeación y Apoyos a la Educación de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), informó que de los 2 millones 300 mil libros de texto que corresponden al estado, solo faltan 230 mil.

No ha concluido porque no hemos recibido la totalidad de libros desde la Federación, pero no es una cosa exclusiva del estado de Zacatecas”, señaló.