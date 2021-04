Afirma Jorge Miranda que su campaña será de propuestas y no de confrontaciones

ZACATECAS.- Este domingo, Jorge Miranda Castro, candidato a la alcaldía capitalina por la alianza Juntos Haremos Historia, reiteró que su campaña será, como hasta ahora, únicamente de propuestas y no de confrontaciones.

Las diversas problemáticas que enfrenta la capital son prioridad para el aspirante a la Presidencia Municipal; por lo que, aclaró, evitará a toda costa caer en provocaciones de cualquier índole.

Explicó que Zacatecas ya ha sufrido las consecuencias de muchos desacuerdos políticos; por ello, señaló, continuará su gira por las colonias, los barrios y las comunidades de la capital con un solo objetivo: el de escuchar a las y los ciudadanos y hacerles saber sus compromisos.

Una vez más declaró que “la guerra sucia orquestada en su contra” será respondida con triple trabajo en beneficio del territorio municipal que busca encabezar.

Además, agregó que no tiene interés en generar situaciones conflictivas con ninguno de sus adversarios; ya que esto se traduciría en una falta de respeto a la ciudadanía que dedica una parte de su tiempo a escuchar las propuestas de los candidatos.