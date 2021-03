Advierten transportistas de un incremento en el precio del pasaje a cambio del Metrobús

ZACATECAS.- Transportistas advirtieron que hay presión para que suba el precio en el pasaje y adquieran nuevas unidades que serán incluidas en el proyecto del Metrobus.

Eduardo Noyola Ramírez, integrante de la asociación Transporte Unido de Zacatecas, dijo que a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) deben adquirir un crédito y subir el costo del servicio para poder pagar antes de que termine la administración.

Dijo que los miembros de la Asociación de Concesionarios de Microbuses de Zacatecas (Acomiz) son los más involucrados para aumentar el costeo del servicio.

“Nosotros sabemos que el pueblo no tiene que comer… la gente si no tiene dinero no se sube al camión y el daño es para nosotros… a los que autorizan están detrás de un escritorio y a ellos les vale gorro” expresó.