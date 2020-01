Los riegos de usar maquillaje clonado

Muchas industrias se han visto afectadas por la clonación de sus productos, tal es el caso de los maquillajes, los que no solo se pueden conseguir a un precio más bajo, sino también su calidad es realmente cuestionable.

Entendemos perfecto que seas amante de lucir bella y tener tu tocador lleno de labiales, pero recuerda que lo importante es; “Calidad, no cantidad”.

El hecho de comprar este tipo de productos clonados o imitación no te hace estar dentro de la moda, pero de lo que sí estamos seguros es de que puedes dañar severamente tu salud y piel. ¡Cuidado!

¿Cuáles son los riesgos?

Infecciones: Los poros de la piel regularmente están abiertos y por medio de ellos pueden entrar bacterias que porten los cosméticos y pueden provocar alguna infección sobre la piel o bien; acné, dermatitis, hongos, manchas, quemaduras o cicatrices.

Reacciones extrañas como alergias: Los productos originales suelen ser certificados para el uso humano al igual que sus componentes y por lo contrario, los encargados de fabricar cosméticos imitación sustituyen estos materiales por otros que no están avalados.

Irritación o resequedad: Es muy probable que esto suceda cuando los cosméticos antes de salir al mercado y a la venta no son sometidos a pruebas que garantizar que no causen ningún efecto en la piel, sin embargo los productos baratos o clonados, no pasan por esta certificación.

Aumenta el riesgo de padecer cáncer: Aunque te resulte increíble cómo un labial o un cosmético puede generar este grave problema, pues déjanos decirte que es cierto; comúnmente para la elaboración de estos productos baratos se utiliza plomo y metales pesados que incrementan la probabilidad de padecer cáncer de piel.

Lo más alarmante es la gran demanda que estos productos tienen en el mercado debido a su precio bajo, pero lo que te recomendamos es invertir un poquito más en tu maquillaje y en lo que vas a aplicar sobre tu piel o rostro, o de lo contrario te resultará contraproducente.

Cabe destacar que este mes, una redada realizada en el Fashion District, en el centro de la capital de Los Ángeles, la policía local, LAPD, logró confiscar más de 300 mil dólares en productos de maquillaje falso, provenientes de China, que podrían contener heces fecales de animales en su composición química.