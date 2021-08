[VIDEO] Sacerdote se viraliza por regañar a quienes no se vacunaron contra Covid

NUEVO LEÓN.- En redes sociales se volvió viral el sermón de un sacerdote que regaña a las personas que no vacunan contra el Covid-19; aclarando que ni si quiera quería rezar por “gentes necias”.

Se sabe que actualmente México vive una tercera ola por el virus SARS-CoV-2 y ya tan solo este jueves se registraron 24 mil 975 contagios; al mismo tiempo las vacunas están avanzando en su aplicación, pero hay personas que aún no se quieren vacunar.

Debido a ello, el padre Noel Lozano de la Parroquia Cristo Obrero, ubicada en Santa Catarina, Monterrey, decidió recomendar a sus feligreses que acudan a vacunarse por el bien de todas las personas; pero la manera en la que la dijo generó reacciones en redes sociales.

En plena misa trasmitida en vivo, el sacerdote aclaró que las personas que no se quieren vacunar son necias y que él no va a rezar por las personas necias.

“La gente que no se está vacunando es la gente que nos está enfermando a los demás. Alguno me dirá: ‘Claro que no, padre’. ¡Claro que sí! Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo, entre la vida y la muerte“, contó.

Advirtió que no rezará por quienes no se vacunan

Por ello, pidió a las personas que no vayan a pedirle que rece por aquellos que no han querido vacunarse, por que él no lo va a hacer; “por los necios, que Dios se compadezca de ellos,” aclaró.

“Ahora sí nos tienen a todos rezando. Ya no vengan a pedir oraciones por los que no se quieren cuidar y por los que no se han cuidado. Vamos a rezar por la gente que sí se está cuidando y que valora la vida de los demás y su propia vida. Por los necios, que Dios se compadezca de ellos. Hay que cuidarnos y tomarnos esto muy en serio, no es una broma. Hay gente que se está muriendo, que está muy mal, que está llenando los hospitales”, lamentó.

Por último, dijo que es cuestión de que todos nos cuidemos para terminar con la pandemia y por el bien de los demás.

“No es un tema de vivir asustados, pero sí de ser prudentes en este momento. Yo los invito a que nos cuidemos de verdad. Vamos a echarle todos muchas ganas, con mucho espíritu positivo, porque nos queremos y queremos a los demás“, finalizó