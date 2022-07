Pareja come en restaurante caro; mujer se lleva las sobras en tupper

MÉXICO.-¿Te has llevado comida que pediste en algún restaurante? Es común que esto suceda y que para hacerlo se pida ayuda de los meseros. Sin embargo, muy pocas veces para hacerlo los comensales llevan sus tupper para hacerlo. Tal como lo hizo una pareja que se viralizó y arrasó con las reacciones de varios internautas de TikTok.

Fue a través de la cuenta de TikTok de la usuaria Faby Cruzado, en donde se publicó el video de este caso.

Pero ¿qué pasó? Resulta que la pareja fue a comer en un restaurante caro por el cumpleaños de la joven, pues celebraban un día especial. Todo marchaba en orden hasta que de un momento a otro, la mujer sacó algunos tupper para llevarse la comida que no pudo acabarse.

Para evitarse un problema o la vergüenza, la joven trató de esconder el tupper por debajo de la mesa. Sin embargo, pasó todo lo contrario en las redes sociales, pues el video se viralizó casi de inmediato:

Como era de esperarse, el clip se viralizó casi de inmediato con múltiples likes y comentarios, entre los que destacan los siguientes:

“Ella es la indicada, cuidará la economía del hogar”; “es la ideal, no la dejes ir”; “Mana yo llevaba bolsita, pero este nivel ya lo aprenderé maestra”; “Te aplaudo por dos cosas: primero porque estás cuidando el medio ambiente al no usar bolsa y segundo porque la comida no se desperdicia”, se lee entre las reacciones.