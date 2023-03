Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 29 de marzo habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 29 de marzo

Aries: Si las cosas no te salen hoy como esperas, no te empeñes en seguir luchando contra de la corriente. Deja que todo fluya de modo natural. Tal vez te equivoques en tu empeño y la vida te lo está diciendo. No fuerces más la situación y verás como todo marcha mejor. Hoy es posible que te surja la oportunidad de realizar un viaje en un futuro próximo, o te asalte este deseo.

Tauro: Si hoy se te presenta la oportunidad de tomar otro camino distinto en el ámbito profesional, piénsalo antes de decidir, pero no olvides que podría ser algo que te supusiera para ti algo muy positivo en el futuro. Es una oportunidad para dar un giro a tu vida. Si lo aceptas, te irá bien. No dejes que te condicione tanto el temor a que no te funcione, pon todo tu interés en eso.

Géminis: Quizá aunque te has esforzado mucho, puede que hoy tengas algún desengaño en el terreno laboral. No te deprimas ni lo tomes como algo irreparable. Es probable que el Universo te esté dando una lección para que aprendas algo de esta situación. Mantente alerta y no te preocupes porque no tendrá consecuencias duraderas y podrás tomar de nuevo las riendas.

Cáncer: Pasas por una etapa de cansancio en el trabajo, de hastío por las cosas de todos los días. Puede que la rutina te esté pasando factura y que estés pensando hoy en dar un giro a tu vida. Espera un poco y consúltalo con la almohada, no decidas de inmediato porque corres riesgo de equivocarte. También influye que solo piensas en el tema sentimental y esto te quita energía.

Leo: Tienes muchas cosas que decir en el trabajo, pero hoy quizá no sea mejor día de hacerlo. De todas formas, si decides hablar, hazlo con cuidado y utiliza bien las expresiones. Corres riesgo de que no te entiendan y de salir mal. Si te sientes en soledad, queda hoy con tus amigos para dar una vuelta o para verlos en casa y platicar. Te darás cuenta de que te aprecian.

Virgo: Deberías sentirte feliz hoy, porque sabes que hay mucha gente que te quiere y tienes un trabajo que te aporta mucho y que te facilita vivir bastante bien. Sé consciente de ello y de que no estás disfrutando de lo mucho que te ofrece la vida. Párate un momento a pensar en todo ello y te subirá el ánimo. Quizá esto te ocurra porque últimamente has tomado varias decisiones.

Libra: Necesitas hacer algunos cambios para evitar caer en la rutina y el aburrimiento, estas cosas le quitan el sabor a la vida sin que apenas te des cuenta. Aprovecha ahora, que el trabajo te va muy bien y que pronto verás los resultados de tus esfuerzos. Intenta vivir nuevas experiencias y no necesariamente algo drástico, basta con las pequeñas cosas, con gestos simples.

Escorpio: A partir de hoy, podrás empezar a disfrutar de todos los frutos que vas a cosechar por mucho tiempo de trabajo y esfuerzo diario. Sin embargo, puede que te parezca que quizá mereces más. No desesperes, esto es sólo el comienzo y las satisfacciones irán cayendo como fruta madura. Es un buen momento para experimentar tu creatividad en el trabajo.

Sagitario: Hoy es un buen día para aprender. Tal vez en el trabajo o en algún tema que estés estudiando. También puede ser que esta enseñanza te llegue como fruto de un error. Lo importante es que por la noche sabrás algo más y que ese algo te será de mucha utilidad en el futuro. Hoy podrías involucrarte en una pelea o discusión ajena en algún lugar público.

Capricornio: Por fin has abierto los ojos y te has dado cuenta de que actuabas de manera equivocada en determinados temas. Empieza hoy mismo a cambiar esta situación. Ahora céntrate en el trabajo porque quizá la forma de enfocarlo no te conduce a donde tú quieres llegar. Si tienes en mente cambiar de empleo, procura dejar la puerta abierta, a veces es necesario regresar.

Acuario: No pasas precisamente hoy por tu mejor momento, incluso te puede parecer que la vida es injusta contigo y que te pone pruebas que no crees poder superar. Estas etapas le pasan a todo el mundo, es sólo tu percepción. Céntrate en ello y se resolverán muchos de tus problemas. Refúgiate en tu pareja. Te irá bien dar un largo paseo, tomar algo y conversar más.

