Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 10 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 10 de agosto

Aries: Los reproches de tu pareja te calan hondo, no hay nada de malo en ello, a final de cuentas; es la primera persona a la que deseas complacer. Esa idea que tienes es buena, y puede ser muy productiva, el problema es que no puedes llevarla a cabo por ti mismo, y necesitas ayuda. Tu corazón marca el ritmo de tu vida, por ello debes cuidar su fuerza y su salud.

Tauro: Cuida lo que dices cuando se trata de la familia de tu pareja, cuando nos unimos a alguien, debemos respetar. Este es un buen día para darle forma a esa idea que tienes para hacer dinero, te da miedo el fracaso, y eso es natural, pero en este caso no debes tenerlo. A callar las voces que te llaman la resignación y la calma, la insatisfacción no es mala, es necesaria.

Géminis: Nada se interpone entre tú y tus sueños, ni tu pareja, debes dejar de verla como un rival que se interpone entre tus metas y tú. Este es un buen día para reconocer a quien está a tu lado, invirtiendo todo para sacar adelante ese proyecto. Nada se pierde: todo se transforma, la vida, el cuerpo, el amor, la energía, vives en un ciclo de transformación constante.

Cáncer: Tienes reclamos y tu pareja, a su vez, tiene los suyos, es hora de escucharse y hablar, hasta vaciarse del todo. No pases de esas personas que te ofrecen ayuda y asesoría, pues te vendrá bien un impulso extra, no cedas al impulso de dejarte llevar por el orgullo. Debes cuidar con especial énfasis de tu corazón, es hora de renunciar a esos alimentos que lo dañan o alteran.

Leo: No es un buen día para exigir a tu pareja lo que en otro momento sería natural, no atraviesa por un buen momento, aunque no lo sepas. Si el cansancio es fuerte, hay que descansar, al final de cuentas, eres tu propia herramienta y tu centro de trabajo, debes cuidarte. El equilibrio del cuerpo es un delicado equilibrio que puede romperse en un instante.

Virgo: El orgullo puede ser un muro que impide que la gente que te ama haga lo que puede hacer por ti, no dejes a tu pareja afuera de tu vida. Hoy debes realizar esa solicitud de mejora que llevas pensando desde hace tiempo, no puede esperar más. No puedes ocultarte de esos temores que no puedes resolver, pero sí puedes comenzar a vencerlos, todo está en tu mente.

Libra: Pareces ignorar que ella y tú viven juntos, en los hechos, desde hace mucho, solo se trata de hacerlo más juntos. Este día va a quedar marcado en tu memoria como el primero de tu independencia; hoy al fin vas a encontrar el impulso y la ruta que necesitas para llegar a la cima. La vida es un viaje en el que, en los hechos, vamos a solas, disfrútalo y aprende.

Escorpio: El tumulto cotidiano nos hace alejarnos el uno del otro por esta prisa para resolver las urgencias, sin duda hay pendientes importantes. Tu trabajo no solo es una forma de hacer dinero y de generar patrimonio, también, es una manera de forjar tu carácter. La creatividad es la evidencia de tu mente vive y está sana, sumirse en la rutina solo la reduce y la confina.

Sagitario: Hoy es un buen día para cerrar la puerta a esas voces que tratan de entrometerse entre los dos, no espacio para la amargura, la envidia y las mentiras. Debes mantenerte en lo que haces y hacerlo tan bien como para que se convierta en tu pasión absoluta. Tienes que cuidarte de esos dolores de cabeza, no tanto por esas molestias, sino por lo que hay detrás de ellas.

Capricornio: Tu pareja te va a dar una sorpresa hoy, tiene que ver con la salud, pues Saturno, el astro sanador, está alto en su Cielo. Hoy tendrás un golpe de suerte que va a dar un giro a tu fortuna de una manera asombrosa. En este día te parece que es más importante que nunca llegar a un mejor equilibrio entre lo que hay dentro de ti y el mundo exterior.

Acuario: Es importante que, a partir de ahora, cada vez que prometas algo, cúmplelo, y que en esa medida solo hagas las promesas que puedas cumplir. Esperas mucho de este negocio, y tienes buena razón para hacerlo, pues has puesto corazón y alma en ello. La soledad es una mala consejera, y la obsesión por salir de ella te está llevando a tomar decisiones precipitadas.

Piscis: Nada habla mejor de nosotros mismos que tener una pareja feliz, es tu mejor marketing, es tu mejor carta de recomendación. Esa manera excepcional de hacer las cosas es y será la base de tu éxito, es un toque que no debes perder. Disfruta del silencio, de la calma que trae aparejada, una gran oportunidad para disfrutarlo, para nutrirlo y expandirlo.