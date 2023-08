Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 09 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 09 de agosto

Aries: La sobrecarga que llevas sobre tus espaldas en el trabajo, hace que te muestres bastante irritable, cuando las cosas no salen como tú deseas. Esto no es nada positivo para ti, en especial en el ámbito laboral. Debes aprender a manejar tus niveles de ira y mantener la serenidad en las situaciones que no puedes dominar. Tu forma de trabajar es muy apreciada por todos.

Tauro: Estás deseando celebrar por todo lo alto una noticia que esperabas y que te ha hecho muy feliz. La impaciencia te consume. Estás deseando reunir a tus amigos, a tu familia. Sin embargo, tal vez éste no sea el mejor momento para llevarlo a cabo. Es probable que entre semana algunas personas no puedan aceptar tu invitación, quizá porque están de vacaciones.

Géminis: Hoy, una persona estará interesada en contactar contigo para proponerte algo que esperabas desde hace tiempo. Puede ser una gran oportunidad para ti. Tienes ganas de progresar y debes aprovechar las opciones que te llegan. Últimamente te estás dejando dominar por recuerdos del pasado que te causan frustración. En lugar de dejarte absorber por la nostalgia.

Cáncer: Hoy, descubrirás a través de una persona de tu círculo más cercano que hay una fórmula mejor para realizar ese trabajo que tanto te agobia. La experiencia ajena en este caso te va a resultar muy válida. Tal vez no te hayas levantado del mejor humor y puede ser debido a que cierto objetivo que te habías planteado está todavía muy lejano. Ten paciencia.

Leo: Si estás deseando tener tiempo para hacer una reflexión profunda sobre tu vida y sobre ti, aprovecha para empezar a hacerlo desde hoy mismo. Te espera por delante unos días en los que tendrás tiempo para todo y también para revisar lo que has hecho hasta este momento. No se trata de desenterrar fantasmas, sino de aprender de los errores y apreciar los aciertos.

Virgo: Si te levantas con proyectos en mente que quieres llevar a cabo, profundiza en esta idea pero sé consciente de que si quieres conseguir tus propósitos tendrás que hacer un esfuerzo extra. Piensa en ello durante estos días veraniegos, sobre todo si estás de vacaciones. Es buen momento para empezar a ver las posibilidades reales de realizar este viajecito que llevas soñando.

Libra: Estás en un momento muy positivo, superando poco a poco una situación negativa que te había hecho bajar de ánimo y de energía. Es la ocasión de tomar decisiones importantes en el terreno profesional. A la salida del trabajo, aprovecha para celebrar esta nueva realidad. Tus amigos pueden ser excelente compañía esta noche. Invítales a compartir contigo lo bueno.

Escorpio: Puede que estando de vacaciones te entre la vena nostálgica, en especial si en estos momentos estás en soledad. Sientes frustración porque crees que no sabes como debes actuar cuando tienes a alguien a tu lado. Tienes cualidades para conquistar a quien te dé la gana y mantener una relación feliz. Deberías olvidarte de las malas experiencias anteriores.

Sagitario: Tu sensibilidad, te juega muchas veces malas pasadas, porque te puede dar nostalgia por temas que ya no puedes resolver. Hoy te vendrán a la mente experiencias de tu infancia y las debes vivir con alegría, positivamente, recordando las cosas realmente valiosas de la vida. Por suerte no has perdido la capacidad de soñar, pero algo te está fallando. Aprécialo todo.

Capricornio: Si te sientes preocupada porque últimamente tienes deseos de cambios en todos los ámbitos de tu vida, y te notas algo extraño con esta nueva forma de ver las cosas, piensa que esta transformación forma parte de la propia vida. Además, le pasa a todo el mundo. Estamos en constante evolución aunque vivamos largas etapas de una forma determinada.

Acuario: Puedes sentir presión por tu entorno más próximo. Quizá has manifestado en el círculo familiar tus deseos de cambiar de empleo, de emprender un viaje o de dejar a tu pareja. Es probable que no compartan tu parecer y que te calienten la cabeza con consejos o con directrices de lo que debes hacer. No discutas con ellos pero ya que tienes madurez para decidir.

Piscis: Estás en una etapa, en la que sientes seguridad de lo que haces y quieres avanzar. Es probable que estés planteando volar del nido, instalarte por tu cuenta o irte a vivir con tu pareja. Tienes deseos de independencia y esto siempre es positivo. Busca la forma de hacerlo de una manera rápida y fácil para todos. Busca conseguir que tus padres no crean que los abandonas.

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 07 al 11 de agosto