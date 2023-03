Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 28 de marzo habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 28 de marzo

Aries: Hoy, vas a necesitar una actitud positiva para afrontar la jornada y no porque sea especialmente difícil, sino porque la visión que tienes de las cosas lo complica un poco, ya que te has ido desanimando y ahora piensas que tú no podrás alcanzar ciertas metas. Para que esos objetivos te resulten más accesibles, prioriza. Pon en primer lugar lo que es más importante.

Tauro: Estás pensando, en las cosas que te faltan para ser plenamente feliz, pero no cuentas con las que ya tienes hoy mismo. Estás en el buen camino para encontrar esa felicidad que quieres alcanzar y la vida tiene mucho que ofrecerte todavía. No te centres en los problemas más que para intentar solucionarlos ni creas que hay asuntos que no se pueden resolver.

Géminis: En el terreno laboral, te está pasando de largo una oportunidad muy buena de prosperar. Quizá todavía no la has detectado. Haz lo posible para ver esta posibilidad porque si no actúas de inmediato, perderás esta opción. Ganarías mucha experiencia. Hoy puedes tener un altercado con alguna persona que tiene poco que ver contigo. Que no te arruine el día.

Cáncer: Aunque no siempre te salga todo como quieres o como lo has soñado, piensa que la vida continúa y que las oportunidades suceden a diario. Es muy importante que puedas elegir tu propio camino, incluso cuando te equivocas. Por eso no aceptes imposiciones de nadie en este sentido. Hoy alguien quizá intente hacerte cambiar de opinión en este aspecto.

Leo: No cedas a los deseos de los demás sacrificando lo que tú quieres. Así no conseguirás ser feliz y si tú no te sientes bien, afectará a todo tu entorno. Aprende desde hoy a decir que no cuando algo no cuadre con tu forma de ser o lo que te apetece hacer en ese momento. Escucha tu corazón y sigue los dictados de tu intuición, que siempre te llevarán por el camino acertado.

Virgo: Hoy es un día muy bien aspectado para ti en el terreno profesional. Es probable que empieces a recoger los frutos de tus esfuerzos de los últimos tiempos. Intenta que este éxito no te cambie. Puedes sentir orgullo, pero no tener una actitud altiva con los demás. Cuando las cosas funcionan, no hay que olvidar nuestros orígenes y lo mucho que hemos hecho para llegar aquí.

Libra: No te falta nada para alcanzar tu objetivo, pero te falla un detalle muy importante y es que creas mucho más en ti y en el trabajo que llevas a cabo a diario. Ahora, además, ya te has convencido de que no tienes que dar más vueltas a ciertos temas del pasado y esto es fantástico porque te permitirá avanzar más rápido. Empieza a cambiar de mentalidad desde hoy mismo.

Escorpio: Si hoy te sientes triste y con melancolía por recuerdos del pasado, intenta dejar de lado estos pensamientos que no te sirven y que además interfieren en otros ámbitos de tu vida en los que puedes perder oportunidades por esta causa. Incluso ese estado de ánimo podría alejarte de tu gente, de tus amigos y no es esto precisamente lo que necesitas en estos momentos.

Sagitario: Mantén la calma si en el trabajo las cosas hoy están un poco alteradas. Es posible que tengas algunas diferencias con tus colegas, pero eso no tiene que ponerte de malhumor ni ser causa de una bronca entre vosotros. Es un tema menor, no le des más importancia. Estas comenzando a conocer a alguien, en cambio, vivirán esta noche un encuentro de lo más romántico.

Capricornio: Hoy no es día de relajarte o de tomarte mucho tiempo para descansar, al contrario, es momento de esforzarte más que nunca. Es importante que pongas los cinco sentidos en los temas laborales que tienes entre manos, esos que a diario se te hacen un mundo. Si te despistas corres el riesgo de caer en algún error y además tus superiores te estén valorando ahora.

Acuario: Es hora de que tomes alguna medida respecto a algo que empieza a disgustarte. Si se trata de la persona con la que compartes tu vida, analiza por qué te molestan tanto algunas de sus actitudes. Quizá descubras que no conecta tan bien contigo como creías en un principio. Pregúntate si estarías mejor sin esta persona al lado. Es posible que la llama del amor se apagó.

