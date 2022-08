Mhoni Vidente. | |Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 21 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 21 de agosto

Aries: Tu pareja va a retomar el contacto con una de sus parejas anteriores, mejor no intervengas, se trata de un proceso de cierre de tu pareja. Puedes dejar en manos de otros miembros de tu equipo esas pequeñas responsabilidades. Las palabras puedes lastimar, y a ti te hacen daño, cuando son dichas con irresponsabilidad y sin mesura.

Tauro: Hay que pasar por encima del orgullo personal, al menos en este día, hay discusiones que es mejor no tener. No importan las dificultades: debes comportarte a la altura de la imagen que tienes de ti mismo. No expongas tu salud por trabajar unas horas más, lo que vas a sacar no justifica el daño que podrías recibir, el descanso y la desconexión son necesarios.

Géminis: Tienes la costumbre de confundir volumen con inteligencia, pero eso no te concede la victoria y mucho menos te hace una persona más hábil, solo eres más ruidoso y más elocuente. Este un día en el que no debes quedarte en casa con tu soledad, no se trata de olvidar los fracasos del pasado, sino de aprender de ellos. Este es un buen día para reflexionar sobre las cosas que te hacen daño y combatirlas.

Cáncer: Este es un buen día para aclarar ese pequeño malentendido que ha estado sembrando discordia entre los dos. Esa tristeza por el pasado no te deja actuar con claridad. Sientes una gran necesidad de que las cosas pasen, de encontrar un nuevo amor, pero no es tiempo todavía. A veces es necesario un poco de ayuda realmente profesional.

Leo: Eres una persona divertida, pero lo eres cuando eres tú mismo solamente, es necesario que la persona que te interesa te conozca de esa manera: brillante y siendo seguro de ti mismo. Aunque a tu alrededor todo parece está en llamas, debes estar tranquilo. Tu mundo no se va a sacudir, y podrás seguir desarrollándote y creciendo, ten fe en ti mismo, y no te desvíes de la senda.

Virgo: Aquello que inviertas en ti será en beneficio de los dos. Si no tienes pareja: La economía juega una parte importante en la búsqueda del amor. Dicen que tienes que gastar para activar al romance, y es verdad, pero no hay que exagerar. Debes invertir en tu crecimiento, pues los astros te han concedido esta ventura para que puedas enfrentar mayores retos.

Libra: Este es un buen día para recuperar un poco de la sensualidad que las prisas de la vida están dejando rezagada. El amor se renueva cuando dos se besan. No es la mejor de las estrategias mostrarte como una persona débil ante quien te gusta. Tu tiempo y paciencia serán recompensados: no debes abandonar y mucho menos intentar apurar las cosas, pues eso podría ser contraproducente. No te retires ni te des por vencido: todo lo que has entregado te será devuelto con creces.

Escorpio: Cuando dejas que una relación llegue a la rutina, todo comienza a desmoronarse, este es un día para revitalizar tu relación. Viene un tiempo que será propicio para el crecimiento y debes estar preparado. Pero no hay un crecimiento exitoso sin un plan de antemano. Eres quien marca el límite, en todos los casos. El límite de lo que tu cuerpo puede dar y el límite de hasta dónde debe llegar.

Sagitario: No hay que rendirse ante la rutina, pues es la mayor enemiga de esos milagros. Cada día que no resignamos a ser lo que la sociedad nos demanda, y nada más, estamos matando un poquito más al romance. Este es un buen día para poner sobre la mesa lo que cada uno de los miembros de tu equipo y tú han puesto en este proyecto. Es hora de demostrar que quien ha dado más en todo este tiempo has sido tú.

Capricornio: Tu pareja espera una señal de tu parte, la de que has entendido sus reclamos, es necesario que te comprometas, y que demuestres que estás en un proceso de cambio. Es un buen día para que pongas orden en la contabilidad, que es un verdadero caos. Evita ese abuso del teléfono móvil, que pone una barrera entre los que te rodean y tú mismo.

Acuario: Este es un día en el que no cuentan las promesas, sino lo que podemos dar y hacer; han sido demasiadas veces las que has dicho que harías cosas que no tenías la intención de hacer, y eso desgasta. De ese modo no tendrás que. No dejes que sean otros los que se lleven el mérito de tus esfuerzos y de tus afanes, pues no ha sido sencillo levantar todo este tinglado a solas, hay que ser humilde, pero hasta cierto punto nada más.

Piscis: No espíes a la persona que amas y te ama, la falta de confianza es, en el fondo, una traición que no se merece, y que debes evitar a toda costa. Hoy es uno de esos días en los que los problemas se magnifican y te pueden llevar a tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Busca a tu alrededor a las personas que pueden darte eso que necesitas: apoyo emocional, palabras de aliento, una guía para ser mejor.