Horóscopos de hoy domingo 15 de octubre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 15 de octubre

Aries: Si hoy te sientes con muy baja energía o con el ánimo por los suelos, es porque últimamente vives con un dilema en el corazón. Eres buena persona, honesta y te gusta hacer las cosas bien, sin herir a nadie. Eso está muy bien pero a veces esto no es posible. Por mucho que te cueste debes empezar hoy mismo a determinar cuál es el verdadero camino que quieres seguir.

Tauro: A ti, hoy se te podría crear un problema. Te gusta coordinarlo todo, pero hay gente que no quiere que nadie le organice la vida y con todo el derecho del mundo. A las personas que piensan que les va bien no les gusta que les digan lo qué tiene que hacer, pero precisamente tú crees que esas personas no tienen iniciativa. Paradójicamente también te molestas si, piénsalo.

Géminis: Quizá hoy pases un día distinto a cómo lo habías imaginado, pero te sentirás muy bien, incluso mejor que otros días. Lo único que puede aguarte un poco la fiesta es la actitud de las personas más próximas, de la familia. Tal vez te reprochen que eres demasiado egoísta y que sólo piensas en lo que a te conviene. Esto, en cierto modo es verdad, pero no lo haces a propósito.

Cáncer: Cuando quieres, sabes disfrutar de la vida, y te encantan los aperitivos en terrazas, las comidas con amigos, las tardes de cine o teatro, las noches a la luz de las velas. Pero esta semana quizá no hayas concretado nada para realizar alguna de estas salidas dominicales que tanto te gustan. Sin embargo, hoy te puede salir un plan completamente distinto, pero que te gustará.

Leo: Quizá hoy sientas mucho cansancio y sin ganas de moverte de la cama. No es nada importante y pasará rápido, pero ni se te ocurra optar por planes agitados. Necesitas ahora un ambiente más calmado a causa de estos fenómenos que nos trae el cambio climático. No te has recuperado totalmente del bajón de energía que te afectó en días pasados, trata de descansar más.

Virgo: Buenos momentos para ti en el día de hoy, ahora que estás cargada de energía y con muchas ganas de hacer infinidad de cosas. Tantas que no sabes por dónde empezar. Hazlas una por una o no te va a salir bien ninguna, como te suele pasar. Puedes encontrarte hoy con algunas personas que opinen sobre este aspecto de tu vida, Deja que hablen aunque no te guste.

Libra: A veces te pasas con tu instinto protector, y esto te perjudica más de lo que crees. Desde hoy mismo no quieras inmiscuirte en nada que no te concierne si la persona interesada no te lo pide. Y aún así, hazlo con reservas, sin querer que tu opinión prevalezca. Puedes dar un consejo o una opinión pero no lanzarte a querer que la acepten con los ojos cerrados.

Escorpio: Te pasas de condescendiente, y cuando decides presentar batalla o imponer tu autoridad en alguna cosa que te interesa, la sorpresa hace que los demás te cataloguen como una persona mandona. Nadie recuerda ya las veces que has cedido, lo que importa es lo que pasa en el momento y hoy puede darse una situación de este tipo. Es injusto, piensa antes de actuar.

Sagitario: Hoy, tendrías que hacer un alto en el camino para pensar en un tema que te perjudica. No sabes llevarle la contraria a nadie y cuando te decides a hacerlo, es siempre en el momento menos oportuno. Te pasa lo mismo con las discusiones, acabas con disgustos y la razón parece que se la lleva la otra persona, aunque realmente la tengas tú, respira.

Capricornio: Reconoce, que no eres la persona más indicada para dar consejos sobre relaciones de pareja. En este tema estás que no te aclaras, así que tampoco puedes ayudar a los demás. Si hoy te involucran en una discusión entre dos, aléjate rápidamente, porque puede que ellos acaben bien y en cambio tú quedes pésimo. También te podría suceder que opinen otros.

Acuario: Haz hoy lo que te venga más en gana, aprovecha y cambia radicalmente tu rutina. Lo que sea mientras no se trate de una reunión familiar de estas que en la sobremesa salen temas difíciles que se intentan arreglar en ese momento, el menos oportuno. Corres el riesgo de que te involucren en una de estas situaciones, así que es mejor que te salgas por la tangente.

Piscis: Estás sorprendiendo a mucha gente, y hoy no va a ser una excepción cuando les digas el plan que tienes para este domingo y que quizá es en solitario. Tienes todo el derecho de hacerlo y si te apetece está bien. Mucha gente no entiende la soledad, pero tú eres fuerte, tienes muchas motivaciones e ideas, necesitas estar en soledad para poner orden a tu mente.

