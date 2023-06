Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 04 de junio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 04 de junio

Aries: Haz lo posible por disfrutar del domingo. Estás nadando contra corriente, intentando sortear dificultades que también se solucionarían solas. Ahora es mejor seguir el curso de las aguas, con armonía. Te aportará seguridad y estabilidad, que buena falta te están haciendo. Deberías poner más atención a las necesidades de tu pareja, estrechar estos lazos que los unen y que parecen bastante sólidos.

Tauro: Podrías disfrutar más de la fiesta de hoy, de hecho tienes motivos para sentirte feliz. Alguien ha tenido contigo un detalle que no esperabas y el día pasará en paz y tranquilidad. Tienes nervios porque crees que no vas a ser capaz de conseguir lo que te proponías en el trabajo. Te falta nada para llegar a tu objetivo. Lo conseguirás.

Géminis: Deberías apreciar más la gran vida que tienes, las buenas cosas que te rodean y que podrías perder a causa de tus cambios repentinos de humor y de actitud. Hoy piénsalo bien porque todo lo demás te sonríe. Tienes mucha intuición y te percatas de cómo debes actuar en cada momento, tanto en el trabajo como en el amor, sólo que a veces te dejas dominar por el carácter.

Cáncer: Descansa hoy y diviértete, porque mañana tendrás que ponerte al frente de un trabajo que te está costando lo tuyo y que se te ha retrasado un poco. Necesitas recuperar energía para hacerlo. Empieza a ahorrar a diario para este viaje que te has propuesto realizar quizá en un plazo no muy lejano. Reúne información, te será de gran utilidad y aprenderás mucho.

Leo: Piensa que has de ir cortando las ataduras con el pasado, porque tienes cierta tendencia a condicionar tus decisiones actuales a cosas que pasaron hace tiempo. Debes hacer borrón y cuenta nueva, dejar atrás lo que ya no te sirve. Para empezar podrías deshacerte de las cosas materiales que no necesitas ya. Empieza hoy mismo, será una buena manera de pasar la tarde.

Virgo: Vives una excelente etapa, pero a ahora piensas que tu mochila se hace cada vez más pesada. Cuando hoy notes esta sensación, mira en tu interior y verás las muchísimas cosas buenas que pasan en tu vida. Ahora puedes conciliar la vida familiar, el trabajo y el amor. Un equilibrio difícil de encontrar, a veces incluso imposible.

Libra: Hoy, el aspecto familiar está alterado, pueden producirse roces y rencillas entre tus seres queridos. Es mas normal que pase en los días de fiesta que a diario porque la convivencia de muchas horas puede generar buen rollo pero también todo lo contrario. No te preocupes demasiado, acabará resolviéndose antes de finalizar el día. Si no te afecta directamente, mantente al margen.

Escorpio: Hoy, quizá te ha dado esa idea que a veces te hace encerrarte en ti. Es el día menos indicado porque familia y amigos esperan contar contigo y con tu buen carácter para disfrutar del domingo y de los planes que trazaste durante la semana. Tu sensibilidad, tan buena para muchas cosas, a veces se convierte en tu peor enemigo.

Sagitario: Estás en un momento óptimo de tu vida, y es bueno recordar que todo lo que eres hoy es también debido al granito de arena que han aportado diferentes personas que han pasado por tu lado y de las que has podido aprender mucho. Tu vida laboral ahora marcha sobre ruedas, después de un período de incertidumbre, e influye en el tema económico. Tienes todo para ser feliz, ¡decídete a serlo!

Capricornio: Te está preocupando tu relación sentimental, ves fantasmas donde no los hay y esto te ha vuelto una persona bastante controladora. Hoy no agobies a tu pareja con preguntas innecesarias ni trates de decirle qué tiene que hacer ni cómo ha de hacerlo. Es mejor que cada uno tenga su espacio y dispongan de tiempo para compartir con sus respectivos amigos. Esto no debería provocar tus celos, es una cuestión social.

Acuario: A veces te encierras tanto en ti, que te olvidas que personas cercanas que te quieren y que pueden pasar por momentos difíciles y necesitan de tu apoyo. No lo haces a conciencia, pero sería bueno que hoy te dieras cuenta y pusieras remedio. Tampoco es que te obligues a hacerlo, pero si lo hicieras te daría una gran paz interior. Hoy tu pareja puede decirte que tiene que hablar contigo.

Piscis: Hoy, probablemente sientas un poco de nervios y hasta angustia porque lo quieres tener todo bajo control. De hecho esto es bueno pero no te hace falta ahora mismo. Si ves que hay cosas que no puedes controlar, tómatelo con calma y ten paciencia, deja fluir las cosas, que funcionen solas por inercia. Sobre todo relájate, no te sienta nada bien tener inquietud.

