El Telescopio Espacial Hubble capturó la fusión galáctica de dos galaxias

ESTADOS UNIDOS.- El Telescopio Espacial Hubble capturó a unos 570 millones de años-luz de la Tierra; una danza cósmica de proporciones astronómicas.

El Hubble, operado por la NASA y la ESA, capturó una imagen impresionante de Arp 122; un escenario galáctico donde dos “monstruos”, las galaxias NGC 6040 y LEDA 59642, se entrelazan en una colisión monumental. Esta fusión, lejana pero fascinante, brinda información sobre los procesos que modelan el universo.

De esta manera, colisión de Arp 122 está compuesta por una galaxia espiral inclinada y otra espiral redonda; y aunque este tipo de eventos parezcan rápidos y explosivos, son en realidad procesos lentos, que se extienden a lo largo de cientos de millones de años.

Este ritmo glacial se debe a las enormes distancias que separan a las galaxias y a las complejas interacciones gravitacionales que se despliegan entre ellas.

La colisión de Arp 122 no es un evento aislado en el cosmos. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, está en ruta de colisión con la Galaxia de Andrómeda, un encuentro programado para dentro de aproximadamente 4 mil millones de años.

De este modo, estos eventos cósmicos son cruciales para la evolución galáctica; ya que a menudo resultan en la formación de una nueva galaxia con una estructura completamente diferente.

Asimismo, las fusiones galácticas como la de Arp 122 son un laboratorio natural para estudiar la dinámica del universo. En ellas, estrellas, sistemas solares, polvo, gas y la enigmática materia oscura interactúan bajo la influencia de fuerzas gravitacionales titánicas.

Estos encuentros pueden alterar dramáticamente la arquitectura de las galaxias involucradas, conduciendo a menudo a la formación de una galaxia única con una estructura más regular o elíptica.

El Hubble, lanzado el 24 de abril de 1990, ha sido un protagonista crucial en la observación y el entendimiento de estos fenómenos.

Su capacidad para observar el universo en órbita terrestre baja, las 24 horas del día; permite a los astrónomos acumular una cantidad impresionante de datos, con más de 1.5 millones de observaciones.

A monster merger 💫

This #HubbleFriday image features Arp 122, which actually consists of two separate galaxies colliding (seen at right).

Galaxy collisions and mergers are dramatic events, but take place over the course of hundreds of millions of years: https://t.co/Eaac4YBTIN pic.twitter.com/GvNJEVuZkC

