Cacería de delfines en Dinamarca provoca indignación en redes

DINAMARCA.- En redes sociales se generó indignación por la cacería anual en las islas Feroe ya que este año se reportaron más de mil 400 delfines muertos. Sin embargo el gobierno local defendió este martes esta “tradición”.

El grind o grindadrap, la tradición consiste en acorralar con barcos a pequeños cetáceos en una bahía para estar al alcance de los pescadores que se quedan en tierra. Son ellos quienes los matan con cuchillos.

Suelen ser ballenas piloto, también llamadas calderones, pero el domingo fueron mil 423 delfines de flancos blancos, cuya caza también está autorizada. Ésta tuvo lugar en un fiordo cerca de Skala, en el centro del archipiélago.

Por otra parte un periodista de la televisión local KVF, Hallur av Rana explicó que nunca se había realizado una captura de tal magnitud en el archipiélago.

A massacre.

An estimated ONE THOUSAND white-sided dolphins cruelly slaughtered in the Faroe Islands last night.

