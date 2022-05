Es usual que algunas personas quieran sentir un poco de adrenalina en sus vidas, pero hay quienes exageran y ponen en peligro su vida por un juego. Este caso que se ha convertido en viral, es una muestra de ello, según internautas de la red social de Twitter.

2 jóvenes, los cuales aún no han sido identificados, fueron sorprendidos por un tren y casi mueren arrollados esta semana. Una cámara de seguridad captó la insólita escena que se viralizó en redes sociales.

En el vídeo en cuestión se puede observar cuando 2 hombres corres sin parar a las orillas de los rieles. Ante el hecho, el conductor se percata de la situación y realiza una gran maniobra para no arrollar a uno de los muchachos.

⚠️ This heart-stopping video shows the dangers of walking on railways. Watch as young people come within a foot of serious injury or death while trespassing on a rail bridge in Toronto.

Talk to your kids about rail safety. Resources here: https://t.co/X5uS2ewqui #MetrolinxFYI pic.twitter.com/R8P6dmDFdW

— Metrolinx (@Metrolinx) May 30, 2022