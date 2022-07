6 formas de saber si un casino en línea es seguro y confiable

Casino en línea. | Foto: Cortesía.

La popularidad que tienen en la actualidad los casinos en línea permitieron a muchas personas entrar en el mundo del juego. Y como cualquier cosa que se pone de moda, a mayor demanda, mayor será la oferta que aparezca. Así es como fueron apareciendo nuevos casinos en línea. Es normal que dudes sobre ellos y que no tengas certeza de si son sitios seguros y confiables. La buena noticia es que existen algunos elementos que puedes analizar para ver si son de fiar.

Trucos para saber si un casino en línea es seguro

Lamentablemente hay algunos sitios en línea que podrían ser una estafa. Son aquellos que no han conseguido la licencia y que por lo tanto, no te dan la certeza y la confianza necesaria para apostar. Allí es donde debes afinar tu agudeza para llegar a comprender cuáles de ellos son los indicados para apostar en línea. También puedes optar por revisar sitios oficiales como el análisis hecho por la web Statista en donde se establecen cuáles son las mejores compañías de juegos en línea en México.

Lee las opiniones de los usuarios

Así como lo haces con cualquier otro sitio web o tienda online antes de comprar un producto, puedes hacerlo con los casinos en línea. Por ejemplo, si buscas las opiniones de Bet365 encontrarás que se trata de uno de los mejores sitios de apuestas, por no decir el mejor en la actualidad. Si ves un lugar que no tiene reseñas, entonces duda sobre ello. Cuando un casino en línea no es legal, no permite que otras personas dejen opiniones sobre ellos. Y por supuesto, hay que comprobar que sean opiniones reales.

Métodos de seguridad

En un casino en línea se maneja información personal. Tienen tanto datos privados como datos de pago o tarjeta de crédito. Comprueba cuáles son los métodos de seguridad que utilizan con el fin de conocer qué tipo de trato le dan a tus datos. Comprobando cuáles son sus licencias y certificaciones estarás conociendo si se trata de un sitio confiable o no.

Para comprobar ello también puedes ir a la parte inferior en donde de seguro que verás un apartado que dice “Política de Privacidad”. Haz clic y lee todo lo que pone allí y observa si aparecen los datos legales del sitio web. Si te encuentras con un texto estándar que parece copiado de otro lugar, no apuestes en ese casino en línea.

Revisa los requisitos de registro

Generalmente los casinos en línea piden los datos estándares para hacer el registro de los usuarios por primera vez. Estos datos suele ser el nombre completo, el correo electrónico, nombre de usuario, domicilio, teléfono y DNI. A partir de allí, se establecerá el método de ingreso de dinero que puede ser a través de tarjeta, ingreso u otros monederos digitales.

En sí, no se trata tanto de qué tipo de datos te van a solicitar sino que esos datos te los pidan una única vez. Si ves que te los pide varias veces, entonces desconfía del casino en línea.

Atención al cliente

Un buen casino en línea que sea confiable y seguro tendrá un buen departamento de atención al cliente. Los métodos utilizados para ello suelen ser el chat en vivo o el correo electrónico. Y los mejores casinos te ofrecerán la posibilidad de contactarte por vía telefónica. Además, la atención debe de ser los 365 días del año, pues un casino en línea está activo las 24 horas.

Si el sitio al que entras no tiene estos métodos, entonces no será una web segura y puede ser una estafa.

Mira qué licencias tiene

Es el punto quizás más importante o el que te dará mayor información. El revisar qué licencias tiene otorgadas ese casino en línea y que está inscripto de forma legal en tu país es lo que te dará respaldo para poder apostar con total tranquilidad. Si no lo está, entonces te será difícil poner una demanda o reclamar si sucede algo con tu dinero.

Algunos sitios podrían falsificar sus licencias. Investiga en internet en los sitios oficiales de tu país cuáles son los casinos en línea a los que se les dio permiso para operar.

Métodos de pago de ganancias

Otro punto que te puede dar información de si se trata de un casino en línea confiable o no. Los métodos de pago de ganancias son una de las grandes claves. Si no aparecen los métodos clásicos, entonces puedes estar ante un lugar que no sea tan confiable. Generalmente se utilizan opciones como las transferencias bancarias, Apple Pay, Paypal u otro tipo de monederos electrónicos. Además, el plazo para hacer estos movimientos de ingresos no suelen tardar más de 24 a 48 horas.

Si no aparecen los métodos de pago anteriores, o ves que el tiempo para realizar el pago es mayor, entonces desconfía. Podría no ser un sitio legítimo y que te estén estafando.

Otras formas de comprobar que un casino es confiable

Si a pesar de todos los puntos anteriores te siguen quedando dudas al respecto, podrías seguir revisando los siguientes elementos:

Revisa que tiene una conexión segura.

Si durante el juego a la ruleta o póker ves algo raro, detente.

No caigas en promociones que son demasiado buenas.

Revisa que tengan ayuda para quienes son adictos al juego.

Esperamos que esta información te sea de utilidad y que elijas el casino en línea adecuado para tus apuestas.