¿Trabajar o no trabajar? esa es la cuestión

Un buen punto de referencia para cualquier medición turística actual son las publicaciones e infografías que hace el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) desde hace algún tiempo ya que tristemente no se tiene un buen acervo estadístico turístico debido a que como se lo he comentado anteriormente, a la mayoría de nuestros gobernantes les ha faltado cabeza para tomar esta noble actividad como parte del motor económico.

Dejando de lado los resultados tan malos que todos conocemos, hoy solo haré mención de los empleos perdidos de enero del 2020 a enero del 2021 donde se consideran solamente los trabajadores asegurados y asociados a un salario.

También es importante mencionar que las actividades tomadas en cuenta por Cicotur para este ejercicio son las de transporte de pasajeros, transporte aéreo, servicios de alojamiento temporal, servicios de esparcimiento, servicios de preparación de alimentos y bebidas, centros nocturnos, salones de baile y similares consideradas estas últimas como actividades conexas del turismo.

Sin lugar a dudas el impacto de la pandemia en el empleo formal de la industria de la hospitalidad ha sido devastador ya que cerca de la mitad de los empleos formales perdidos entre enero del año pasado y enero del presente año pertenecen al turismo con una proporción del 47.2%, números que indican la agonía de una gran parte de las empresas de este ramo en nuestro país.

Pero cumpliendo con mi palabra dejaremos los números por este momento y preferiría ver positivamente a futuro, donde sé que en algún momento de la vida retomaremos nuestras actividades y dejaremos atrás esta crisis que tanto nos ha golpeado.

El problema vendrá al momento de recontratar a los colaboradores que nos acompañarán en dicha aventura ya que estoy seguro, la nueva normalidad que aún no conocemos en su totalidad cambiará muchos de nuestros hábitos comunes actuales.

Para los que ya tenemos tiempo en esto, estoy seguro no será tan difícil adaptarnos a las nuevas formas de trabajo ya que actualmente y gracias a la implementación de protocolos y medidas de seguridad actuales hará más fácil todo, lo que me preocupa realmente es ¿cómo entrarán a laborar en el turismo las nuevas generaciones?.

No sé si haya tenido la oportunidad de entrevistar a un recién egresado buscando trabajo, le comento que de mis últimas experiencias los muchachos llegan exigiendo ganar mucho, eso si con menor esfuerzo físico posible y por si esto fuera poco, uno no puede disponer de su tiempo los fines de semana ya que estos días los dedican para ellos. Finalmente es casi imposible hacer que entren temprano porque están acostumbrados a despertarse tarde y como se sienten indispensables, debemos nosotros de acoplarnos a su horario. Si está pensando en este momento que no es cierto y los calumnio, le comento que está muy equivocado.

Aunque sé que estas generaciones no son muy dóciles y que casi las tenemos perdidas, me gustaría darles unos consejos a todos estos jóvenes que piensan incorporarse al mercado laboral turístico ya que nunca es tarde tratar de reivindicarse en el camino.

a) Es muy importante que estén conscientes que si bien una carrera ayuda, tampoco piensen que lo es todo, necesitarán hacerse de experiencia para poder ejercer como el mercado lo requiere y eso solo se logra con horas de trabajo.

b) Si escucharon en su escuela que serían los mejores profesionistas y que por ser egresados de esa institución merecen ganar una fortuna no siempre les crean, la humildad es muy importante para comenzar a trabajar en una carrera turística.

c) Recuerden que en el turismo cuando todo mundo se divierte ( vacaciones y puentes) nosotros trabajamos, es sumamente complicado incorporarse al mercado laboral turístico pensando lo contrario.

d) No sé por qué existe la falsa idea que si trabajas en alguna actividad turística te la pasaras viajando, eso es muy falso. Si logras acomodarte en una cadena, podrás cambiar de residencia pero los viajes que hagas de seguro la mayoría serán por tu cuenta.

e) La gran mayoría de empleos ligados al turismo trabajan 24/7, grábenselo ya que de seguro los hará reagendar sus compromisos de fines de semana.

f) Así como en todas las carreras, es obligación de cada persona mantenerse actualizado ya que las tendencias y formas de viaje cambian frecuentemente según modas y preferencias. Como ejemplo les puedo mencionar que los viajes actuales en nuestro país son generalmente en vehículo y a destinos de no más de 4 horas de carretera del punto de origen, por lo cual deberán siempre estar delante en información de sus empleadores.

g) La disposición personal es sumamente importante ya que en temporadas, de seguro tendrás horario de entrada pero no de salida.

h) A pesar de los avances tecnológicos actuales, el home office es para muy poquita gente que trabaja en el turismo, afortunadamente o en su defecto desafortunadamente en gran parte de los puestos operativos hay que estar presentes para que se puedan desempeñar correctamente.

i) El turismo no es un juego, es una carrera que requiere de mucha seriedad y sin lugar a dudas, un buen turistero deberá de ser tan importante como un médico en cualquier comunidad. La seriedad de nuestra profesión la reflejarán ustedes mismos.

j) Si en algún momento de su vida se dan cuenta que el turismo no es lo suyo, déjenlo porque estarán perjudicando a la industria mucho más de lo que se imaginan. El servir bien y brindar una sonrisa debe de salir del corazón.

Pues así las cosas, espero y estos puntos ayuden a clarificar la mente de los futuros prestadores de servicios turísticos y que sepan con antelación la importancia del turismo para el mundo. Hasta la próxima.