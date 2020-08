Pecados contra virtudes

Hace mas de un año y gracias a esta columna tuve la oportunidad de entablar una conversación telefónica con Miguel Torruco secretario de Turismo federal, donde platicamos de varios puntos de vista expuestos en esta misma sobre su corta gestión como secretario. Con el afán de evitar palabras de más, le comento que la conclusión de esa plática quedó en darle más tiempo para poder ver y palpar ese cambio tan prometido en el sector turístico de nuestro país.

Tristemente y a casi dos años de estar en el puesto, los traspiés y errores cometidos por nuestro secretario y su equipo de trabajo han comprometido seriamente lo logrado en décadas para destacar como uno de los mejores destinos del mundo, y por si no le queda muy claro, resumiré estos errores enfocados en los pecados capitales cometidos por Miguel Torruco.

Un pecado capital para los católicos (por si usted no lo es) es aquel que tiene un fin excesivamente desable, de manera tal que para hacerlo se pueden cometer miles de pecados más. Estos son catalogados según las virtudes que se les contraponen y; para efectos inmediatos los menciono a continuación.

a) Avaricia. Es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo y se reflejan en Miguel Torruco con la extinción del CPTM creyendo que la diplomacia daría el ancho con una promoción turística barata por el mundo. La penitencia vendrá fuerte por el pecado de entregar Visit México y por la concesión de las ferias internacionales a una empresa particular. La virtud contra la avaricia es la generosidad y por supuesto esta nunca se ha mostrado.

b) Gula. Marcada como un apetito excesivo por la comida y bebida donde el glotón insaciable es una persona que no tiene medida para comer. Que pena que este pecado aplique en nuestro secretario al retirar el apoyo económico a pueblos mágicos. No hay peor gula que el querer comerse todo. La virtud contra la gula es la templanza, la cual urge su llegada para procurar el equilibrio entre los muchos afectados y autoridades competentes.

c) Lujuria. En el marco de la moral, se refiere al deseo apasionado y descontrolado por algo. En palabras turísticas, su lujuria brota al no defender el turismo y sus deseos se canalizan para solo defender su puesto y a su mesías sobre todas las cosas. La virtud contra la lujuria es la castidad, la cual me gustaría apareciera para evitar su entrega carnal al mínimo deseo presidencial.

d) Ira. Emoción expresada a través del resentimiento o de irritabilidad; por algunos es vista como una respuesta cerebral para atacar una amenaza o daño percibido y, generalmente aparece en todas sus respuestas a la prensa que critica sus pésimas determinaciones. La virtud encontrada contra este pecado es la paciencia, la cual ya agotó en los turisteros por la nula respuesta a los problemas del sector, y para su mala fortuna, esta virtud tampoco aparece en su vocabulario.

e) Envidia. Sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por la no posesión de lo que tiene otro sin importar que estos bienes sean tangibles o intangibles. Es triste que Miguel no reconozca el éxito ajeno. Un ejemplo claro fue el apoyar la cancelación del AICM ya que no era del equipo al que pertenece. La virtud contra la envidia es la caridad y por sus acciones no existe, ya que prefiere la quiebra de la industria turistica antes que apoyarla y contradecir a su patrón.

f) Pereza. Conocida como negligencia, tedio o descuido al realizar actividades. Aquí solo mencionaré el no aceptar errores y culpar a los neoliberales o a los corruptos anteriores de todo, con esta actitud es muy facil ser el dueño de toda verdad. Para este pecado solo una pregunta ¿Por qué no se han cambiado a Chetumal? porque todo es mas facil desde Ciudad de México y la idea del cambio es absurda. Contra la pereza viene la diligencia la cual brinda el esmero y cuidado al realizar algo pero ¿Cuál cuidado? ¿Cuál esmero?.

g) Soberbia. Se considera en la teología católica como el original y más serio de los pecados capitales y por este, se derivan todos los demás, es el deseo de ser mas importante o atractivo que todos. Para Miguel la soberbia es cualidad y lo demuestra en acciones como el apoyo a la construcción del tren maya, proyecto que nació muerto, el respaldo a su amo quitando el DNI como apoyo económico al fondo de promoción y la coba brindada con la cancelación de los puentes así como la caída del PIB turístico mas fuerte en las últimas decadas, son acciones que hacen brotar de sus entrañas su soberbia desmedida. La virtud contra esta garrafal falla humana es la humildad, misma que acabó con su fanatismo desde la campaña del mesías tropical.

Al momento veo imposible una penitencia para lograr el perdón de sus pecados y, aunque creo ya es tarde porque el daño es severo, su salvación se encontraría cambiando la alabanza política por un trabajo coordinado con toda la gente del sector. Como siempre lo he dicho, debemos de tener dignidad para aceptar las cosas como vienen y si no te dejan trabajar o no eres capaz de realizar tu encomienda lo mejor es renunciar. Es una pena en lo que ha caído lo que fue una muy buena opción para el turismo nacional.

Hasta la próxima.