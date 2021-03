Las preguntas del millón

Dando una vuelta por las publicaciones de turismo existentes alrededor del mundo, me topé con una muy interesante de la revista T+L (Travel and Leisure) donde un doctor publica todo lo que se necesita saber por si se desea viajar después de estar vacunado. Tal vez esto no aplique aun para nosotros, pero veo interesante previo a estar en la misma situación, compartir las dudas y respuestas de las personas ya vacunadas en distintos países del mundo.

La vacuna, por supuesto ofrece protección a quien la tenga y le da ciertos beneficios tales como poder convivir en pequeños grupos, evitar cuarentenas en viajes, pero eso sí, esto no nos indica que debamos de olvidar el uso de cubrebocas. Si desea viajar, algunos países y estados de Norteamérica han adquirido el concepto del uso de pasaportes de vacunas que se dan después de haber recibido la segunda dosis, pero para ellos la sana distancia y el uso de cubrebocas sigue vigente.

Me queda muy claro que vendremos adquiriendo confianza poco a poco para viajar, pero tristemente esto llegará hasta que se vea más controlada la pandemia en los muchos destinos turísticos a los cuales queremos regresar.

La pregunta del millón en el mercado americano es ¿se puede viajar después de estar vacunado? A la que el médico entrevistado responde que es complicado decirlo debido a la tolerancia personal de riesgo. La vacuna actualmente protege a las personas de morir de la enfermedad, pero la realidad es que podemos ser víctimas de un contagio nuevamente. La respuesta a la pregunta es que sí, pero tomando las precauciones necesarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas, así como la higiene continua en manos.

La buena noticia es que estudios recientes han mostrado que los vacunados reducen la transmisión del virus con las personas que no han sido vacunadas al momento, en pocas palabras gracias a las vacunas rompemos de cierta manera la cadena de contagio.

Otra de las cosas que más nos ha molestado después de este primer año es el uso de cubrebocas para prácticamente todo y por esto la segunda pregunta para el doctor fue ¿se debe de usar el cubrebocas después de recibir la vacuna? La respuesta es que sí, pues no se sabe si las personas con las que conviviremos no han recibido vacuna; lo ideal es no dejar su uso, pero si se convive en pequeños grupos de gente ya vacunada, la máscara sí puede pasar a segundo término.

El seguir con “Susana” o abandonarla es la tercer pregunta de miles de personas al doctor a lo que la respuesta es un rotundo sí. Su comentario al respecto es que la distancia social reduce por mucho el riesgo a contagios, por lo que se recomienda seguir bajo el mismo código de conducta con o sin vacuna.

¿Se pueden hacer viajes grupales con amigos o familia? La respuesta es sí, siempre y cuando sean pura gente vacunada o familia que habite en la misma vivienda. Se recomienda en esta situación dejar de usar máscara solo en lo privado, en lugares públicos se deberá de seguir usando por beneficio de todos.

Se deberá checar también como está el destino a visitar y se les recomienda a estas personas que si se toma la decisión de viajar mantengan las medidas necesarias para evitar riesgos en cualquier momento del recorrido. La respuesta de esta pregunta está fundamentada en la tolerancia al riesgo familiar y los grupos para este tipo de viaje se recomiendan de no más de cuatro personas.

Aunque se esté vacunado ¿al llegar al destino se debe de hacer cuarentena? Algunos destinos internacionales han sido claros con las restricciones de entrada dentro de sus fronteras. Turistas internacionales con prueba de no estar contagiados pueden librarse, y si aparte se está vacunado lo mas seguro es que no necesiten hacerla.

La última pregunta fue ¿debemos de preocuparnos por las nuevas variantes de Covid? Tristemente para esta pregunta no hay una respuesta clara aún, pero los países siguen investigando qué se puede hacer contra las variantes. Actualmente, la vacuna puede funcionar con algunas de las variantes, pero con otras no, la clave estará siempre en la rapidez con la que se vacune al mundo y seguir con las medidas de higiene, así como con las de sana distancia.

Siempre existirán los riesgos, pero si hacemos lo indicado lograremos reducirlos considerablemente. Ojalá las vacunas lleguen pronto y esto motive la confianza de los viajeros para regresar a esta nueva normalidad que dudo cambie en un corto plazo.

Por lo pronto, solo le puedo comentar que Zacatecas está preparado para recibir al turismo y minimizar los riesgos sanitarios de cualquier turista: dese una oportunidad de viajar y no se descuide, ser un buen turista es responsabilidad suya solamente. ¡Felices vacaciones! y hasta la próxima.