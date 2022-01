“Voy saliendo del covid-19”: AMLO

MÉXICO.- El pasado lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que dio positivo a covid, el día de hoy anunció que está contento de que se está recuperando de la enfermedad.

A través de un videomensaje, el mandatario aseguró que vivió en carne propia los síntomas que la variante ómicron causa, además afirmó que es menos agresiva que delta.

Me da mucho gusto comunicarme con ustedes para compartir mi satisfacción, porque voy saliendo del covid. También quiero compartir esta información con ustedes porque considero que es bastante alentador el poder comprobar en carne propia que esta variante del covid-19 no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, Delta”, mencionó.

En en video López Obrador aparece sin cubrebocas y con una voz menos ronca, donde comentó que esta variante le provocó síntomas más leves, muy similares a una gripa.

Por lo anterior no necesitó de un tratamiento especial, solo le basta reposo y paracetamol. Añadió que no presentó dolores de cabeza ni falta de oxigenación, solo tenía ronquera y ardor en la garganta.

No obstante, en cuanto a las hospitalizaciones y decesos que podrían suceder en esta nueva ola de contagios por covid, AMLO dijo que pese a que hay un incremento de casos positivos, confía en que los otros dos no aumenten.

Me da gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay, pero no están aumentando mucho y lo más importante, no vamos a tener más fallecimientos”, comentó.