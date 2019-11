[VIDEO] ¡Qué oso! Se acercó a acariciar a una mujer en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Unos turistas tuvieron un sorpresivo encuentro con un par de osos en el Parque Ecológico Chipinque, en Nuevo León.

El encuentro quedó grabado en video y se ve como el par de osos está buscando comida en unos botes de basura.

Pero uno de los osos se acerca al grupo de personas, quienes se muestran muy tranquilas ante la curiosidad del animal.

🐻😱 Dos osos fueron avistados en #Chipinque, uno de ellos sorprendió al levantarse en dos patas y acariciar el cabello de una mujer pic.twitter.com/tGm7Tw6ugS — Martin Gonzalez (@martinosvaldo23) November 23, 2019

De repente, el oso se para en dos patas y curioso, empieza a acariciar el cabello de una mujer que estaba parada dándole la espalda.

Después, el oso se acerca a otra mujer y le muerde la mano de manera leve sin causarle daño, y la mujer lo regaña.

Los elementos de Protección Civil de Santa Catarina, Nuevo Léon, emitieron algunas recomendaciones para los paseantes ante los avistamientos de osos.

Dijeron que hay que guardar distancia y no molestarlos. También invitaron a la gente a no darles comida y que por favor, no los golpeen.