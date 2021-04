Pagará Xcaret 150 mil pesos de multa por la muerte del niño Leo

CIUDAD DE MÉXICO.- El consorcio de recreación turística Grupo Xcaret, propietario del parque Xenses, pagará una multa de 150 mil pesos por el “error humano” que le costó la vida al menor Leonardo Luna.

El menor fue succionado por un sistema de filtración del río artificial ‘Riolajante’.

Francisco Poot Kahul, titular de Protección Civil del ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, informó que la compañía mexicana deberá pagar la multa más elevada que puede aplicar.

Detalló que la sanción se debe a que el personal de Xenses no activó los protocolos de prevención. Así como por el tardío informe del accidente, el cual, fue notificado hasta el 31 de marzo, cuatro días después de que ocurrió.

Parque no aplicó mecanismo de seguridad

El mecanismo de prevención y seguridad que debe aplicar el parque es que al momento de un incidente, se deben activar los protocolos como brindar primeros auxilios.

Además se deben aplicar medidas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y llamar al número de emergencia 911.

No obstante, el titular de Protección Civil afirmó que no recibieron ningún reporte de un percance en el parque temático. Por lo que no se envió al equipo al sitio para atender al menor de 13 años.

Por su parte, representantes del parque Xenses detallaron que sí se aplicaron sus propios protocolos de seguridad.

Incluso destacaron que el menor salió vivo del parque; sin embargo, Protección Civil afirmó que desconocen si entraron en acción las brigadas de seguridad.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

El pasado 27 de marzo el cardiólogo de Durango, Miguel Ángel Luna, visitó junto a su esposa y cuatro hijos, el parque Xenses, esto como motivo de festejo por haber superado al Covid-19.

La familia ingresó a la atracción ‘Riolajante’. Sin embargo, pero al momento de aventarse por los toboganes, Leo y su padre que viajaban por el carril izquierdo fueron succionados por un sistema de filtración.

Luna Calvo logró salir y posteriormente ayudó a su hijo y aunque pidió ayuda del personal del parque nadie se acercó. Por lo que el menor no recibió atención los primeros minutos.

Momentos más tarde, el niño de 13 años fue trasladado a un hospital, pero perdió la vida horas después. Ante esto, el padre del niño denunció varias irregularidades y acusó de negligencia a los médicos.

Incluso exhibió que el equipo jurídico de Grupo Xcaret lo presionó para firmar un documento donde le otorga el perdón a la compañía, pues sin ello no le devolverían el cuerpo de su hijo.