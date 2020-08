“No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que a pesar de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, no habrá gasolinazos y los precios no aumentarán como sucedía antes.

La contingencia sanitaria afecto mucho al crudo mexicano, y los precios de los combustibles disminuyeron entre 3 y 4 pesos, sin embargo, actualmente el mercado comenzó a mejorar.

De igual manera reconoció que los precios de la gasolina han ido al alza, pero comentó que se debe a la recuperación del costo del barril de crudo y de la gasolina de importación, que se consume en el país.

“Continuaremos con esta política de no aumentar los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos, suceda lo que suceda. Ha ido al alza el precio de la mezcla mexicana al extranjero. Esto nos lleva a incrementar los precios, porque dependemos de la gasolina de importación. Sí hay un incremento al precio de los combustibles, pero nunca será mayor al que había, no habrá aumentos reales en los precios de los combustibles” comentó el mandatario.