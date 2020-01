No a la guerra, sí a la paz: AMLO

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no intervendrá en le conflicto entre Estados Unidos e Irán, pues así lo establece el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su conferencia mañanera del miércoles, el presidente dijo que el artículo 89 menciona que el titular del Ejecutivo, “debe guiar nuestra política exterior”.

“La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales… la igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”, leyó el presidente.

El mandatario agregó que desea que los países involucrados “solucionen sus conflictos mediante el diálogo y de manera pacífica“.

“Que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y esa es la postura del país, la definó ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos en la búsqueda de soluciones pacíficas”.

“Neutralidad, no intervención, respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo, exhortando a que no haya guerra, confrontación armada y que haya diálogo. No a la guerra, sí a la paz”, aseguró AMLO.