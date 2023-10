Elecciones 2023: Xóchitl Gálvez usará escolta militar en su visita a Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez usará la escolta militar asignada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); cuando viaje a Nayarit.

De esta manera, confirmó Xóchitl Gálvez que ya comienza el apoyo de seguridad militar que tendrá y aclaró; que será sólo en visitas fuera de la Ciudad de México.

“El próximo jueves 19 de octubre, voy a Nayarit con ellos, porque voy por carretera de Guadalajara a Nayarit; llego en la noche.

Es un poco peligroso, entonces sí creo que es importante ser responsable, como lo he dicho. Este fue un ofrecimiento del presidente, que hiciera el general secretario.

Son 12 personas que están en total, pero acuérdate que unos descansan y otros trabajan y estamos hablando de una escolta.

No estamos hablando de una cosa de seguridad, de un aparato impresionante.

Yo traigo hoy una camioneta blindada y generalmente en los estados me prestan camionetas blindadas; me prestan, porque la verdad no tengo los recursos para mandar camionetas blindadas a los estados”, precisó.