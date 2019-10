“El gobierno no es para hacer negocios”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que existan funcionarios públicos que utilicen al gobierno para hacer negocios y amasar fortunas superiores a los 80 millones de pesos.

“Es difícil acumular dinero si se trabaja honestamente en el servicio público. El gobierno no es para hacer negocios”, declaró.

López Obrador ejemplificó que, como presidente de la República, percibe alrededor de 1.5 millones de pesos al año.

En seis años al frente del Gobierno de México ganaría alrededor de 8 millones de pesos. Por ello, se quejó que existan funcionarios públicos que terminen con fortunas de más de 80 millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, López Obrador mostró su cartera y declaró que no gasta mucho porque “es austero”. Aun así, con el salario que recibe como presidente no alcanzaría para volverse millonario como aseguró pasaba en otros sexenios.

El presidente de la República refirió que ya no van a permitir la corrupción y, en su gobierno, trabajan para acabar con estas malas prácticas.

Hay que limpiar el Poder Judicial

López Obrador declaró que además de la administración pública, debe limpiarse el Poder Judicial con autonomía e independencia.

“Cero corrupción, hay que estigmatizar al corrupto, también con el matiz de que también nadie puede ser juzgado a priori. No es a justicia y luego averiguas. Todo mundo tiene derecho a defenderse legalmente”, dijo.

Durante una investigación, el presidente de la República refirió que los funcionarios deben separarse del cargo

“Cero nepotismos”

El presidente de la República también reprochó que se permita la contratación de familiares de funcionarios en el gobierno como acto de nepotismo.

“Eso no debe de permitirse. El gobierno no es el DIF, no es para la familia. Además, si la ley lo prohíbe, aunque (el familiar) sea una eminencia. No solo es un asunto legal, es un asunto ético”, dijo.