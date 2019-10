AMLO insiste en que España debe pedir perdón por la Conquista

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador revivió el polémico tema de las cartas en las que solicitó a España pedir perdón por la Conquista.

Hace meses se revelaron las cartas que López Obrador envió a España para que se pidiera perdón a México por los abusos cometidos durante la Conquista.

Desde Palacio Nacional, el presidente de México volvió a pedir que se pidiera perdón por todas las invasiones y por todas las represiones a comunidades.

“Que no toquemos el tema no quiere decir que lo olvidamos. Son momentos para la reconciliación. No nos afecta en nada que actuemos así”, declaró.