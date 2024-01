AMLO: Conoce cuál será su rutina al terminar su sexenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó cómo cree que será su vida luego de entregar la banda presidencial, al terminar su sexenio. Su mandato termina este 2024, luego de su victoria en las elecciones federales de 2018.

Desde hace algunos meses, AMLO había adelantado que estaba trabajando en su próximo libro, que trata sus experiencias de vida. Destacó que luego de terminar su mandato, busca retirarse de la vida pública y la política. Este miércoles, compartió cómo se imagina su rutina tras dejar de ser presidente de México.

El presidente señaló que una vez entregada la banda presidencial, se jubilará y ya no atenderá a nadie, aunque recordará a todos con mucha estima. Destacó que se mantendrá muy unido a su familia, aunque les pedirá no hablen de política.

“No aceptaré ninguna invitación a participar en nada, ni en México, ni en el extranjero. Voy a procurar no salir, porque me voy a llevar una bibliografía amplia”, aseguró.

AMLO visualiza que se despertará temprano “como siempre”, saldrá a caminar unos 5 km durante una hora, luego irá al baño, desayunará, dará algunas vueltas más y se postrará dos horas más, más o menos.

“Me levanto de la mesa de trabajo, camino, doy tres vueltas, también, no muy largas, me tomo un café, me tomo un pozol, dependiendo, me vuelvo a sentar hasta la 1 o 1:30, que es la hora de la comida, la comida, caminar y luego de nuevo a sentarme a trabajar ocho horas pero escribiendo y acostarme temprano para levantarme también temprano y así”.