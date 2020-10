Quédate en clases

Es posible aprender en la soledad de manera receptiva los contenidos? ¡No! La mayoría de los autores sobre educación coincide que para lograr el propósito de la enseñanza no basta que el que sabe hable, exponga y demuestre. Es necesario que el receptor, en este caso el educando, le encuentre un significado funcional en su realidad, presente o futura, a lo que escucha, y lo más intangible es requisito indispensable que el educando quiera aprender.

Estamos ya desde marzo con un sistema educativo a distancia con decisiones políticas y poco realistas, las limitantes de la educación actual no solo son del orden técnico sobre la cantidad de hogares que poseen televisión y señal de los canales ahora educativos, de cuántos alumnos tienen dispositivos con acceso a internet, y de esos alumnos, cuántos tienen a su disposición una buena conectividad de tiempo completo.

A lo anterior hay que sumarle cuántos alumnos tenemos aprendiendo en cada grupo y en cada escuela, es hora de empezar a hacer un recuento de los daños serios sobre esta pandemia y la educación a distancia implementada, el discurso oficial dará por visto los temas y el cumplimiento a cabalidad de los planes y programas; cada vez me es más frecuente escuchar que en el futuro buscarás profesionistas que no hayan sido estudiantes durante estos dos ciclos escolares por considerar que no tendrán las competencias necesarias para cumplir con un servicio profesional y competitivo.

La brecha entre la educación oficial y privada se está abriendo hoy a pasos agigantados y las víctimas, como siempre, serán los más desfavorecidos. El Google Classroom, Zoom, Meet, WhatsApp y las video llamadas, en general, son herramientas útiles en estos tiempos, pero solo la mayoría de alumnos del sector privado cuenta con ellas (13 % del total de alumnos) y la mayoría de estudiantes de escuelas oficiales las carecen.

Si el gobierno federal no le interesa el rescate a las empresas y tampoco está invirtiendo de manera masiva en salud y prevención de la pandemia, mucho menos está cubriendo de manera estratégica y presupuestal a la educación y la inexistencia de un plan nacional de infraestructura, ¿en dónde se está gastando todo el dinero ahorrado con la austeridad republicana?

Ya nada será igual que antes si esta crisis la pagan una vez más los pobres, los más desfavorecidos, los que sufren carencias de todo tipo, los que no son escuchados. No todo será diferente, será peor que antes.

*[email protected]