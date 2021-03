En 2030 no tendrás nada

Un video del Foro de Davos donde nos anuncia cómo va a ser nuestro futuro en el 2030; ahora distintas voces mencionan que se debe acelerar esto ante la oportunidad que nos da la pandemia actual, a continuación, te presento unas pocas frases sobre lo que nos reserva el Gran Reseteo:

No poseerás nada y serás feliz” Podrás alquilar cualquier cosa que necesites y te la llevará un dron a casa” Estados Unidos no será la primera potencia mundial. Un puñado de países lo sustituirán” Comerás menos carne. No será un alimento básico. Para el bien del medio ambiente y de tu propia salud”. Mil millones de personas tendrán que desplazarse por el cambio climático” Los valores occidentales serán puestos a prueba”. Los valores que sustentan nuestras democracias deben ser considerados”

¿Como seria entonces este futuro? Ida Auken trata de narrarlo de la siguiente manera:

Bienvenido al año 2030. Bienvenido a mi ciudad, o debería decir “nuestra ciudad”. Nada me pertenece. No soy dueño de un auto. No soy dueño de una casa. No poseo electrodomésticos ni ropa. Puede parecerte extraño, pero esta ciudad, para nosotros tiene mucho sentido. Todo lo que considerabas un producto, se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso al transporte, alojamiento, comida y todo lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Una por una, todas estas cosas se convirtieron en gratuitas, por lo que al final no tenía sentido para nosotros poseer mucho. ¿Compras? Ni siquiera puedo recordar lo que son. Por lo general, sólo tenemos que seleccionar las cosas que vamos a utilizar. A veces lo encuentro divertido y a veces sólo quiero que el algoritmo lo haga por mí. Ahora él, ya conoce mejor mis gustos que yo.

Cuando la Inteligencia Artificial y los robots se hicieron cargo de gran parte de nuestro trabajo, todo se convirtió en entretenimiento y la gente no quería molestarse con problemas difíciles. Fue en el último momento cuando descubrimos cómo usar todas esas nuevas tecnologías para mejores propósitos que simplemente matar el tiempo.

direccion@instituto3e.org