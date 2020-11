El 13 de noviembre

En la anterior fecha los alumnos de educación básica no tendrán clases ya que habrá que atender una de las más grandes inconformidades de los docentes, que es “la excesiva carga administrativa”, para lo cual se asignó un día inhábil después de las evaluaciones trimestrales con el fin de realizar la descarga administrativa y que pudieran concentrar los resultados de sus alumnos en una boleta de calificaciones y con ello, se preparara lo necesario para la entrega de estas a los padres de familia y tutores del 25 al 30 del mismo mes.

El dilema que encuentran los maestros es sobre la exigencia de una calificación, sus criterios, evidencias y la búsqueda de acciones de mejora ante los resultados, lo cual parece sencillo y fácil de hacer en un mundo que ya no existe. ¿Qué pasa con los alumnos con lo que no se ha logrado tener contacto? ¿Qué pasa con el alumno que no tiene los recursos tecnológicos para estar al día al pendiente de las actividades? Y, ¿qué pasa con los que no poseen los recursos económicos para imprimir en el ciber? El docente está instruido a entregar su información, de no hacerlo poder recibir sanciones por incumplimiento, siendo su responsabilidad los alumnos, así como el desarrollo del programa educativo correspondiente a este primer trimestre.

¿Qué debe hacer el maestro o maestra? ¿Inventarse lo que no existe para cumplir y no le llamen la atención o manifestar lo que sí le consta a expensas de que lo tachen de irresponsable y poco comprometido con la educación del país?

Además del dilema anterior, surge una situación existencial para la comunidad escolar: ¿De qué sirve trabajar si al final no se vale reprobar? Es exactamente ahí donde estamos cayendo no solo en el error, sino en la complacencia los docentes, padres de familia y alumnos. Creo que seguimos sin entender que estamos en un mundo diferente, seguimos necios en que el maestro enseñe y que el alumno se autoevalúe si es necesario. Nuestras técnicas expositivas ya son del siglo pasado y los contenidos por televisión a nadie enseñan. Es necesario trabajar todos juntos en la creación de aprendizajes significativos, así como sus técnicas, dinámicas y una evaluación diferente. No podemos caer en el discurso de pedir un salto tecnológico hacia adelante con métodos y normas del pasado.

“Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”, Leo Tolstoy.

