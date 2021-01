La esperanza y Punto Final

Cada año nuevo inevitablemente llama a la esperanza, el cambio de año propicia que se renueven las metas y se procuren cambiar los hábitos.

2021 no es la excepción, pero como lo comentamos hace poco más de tres meses en este mismo espacio, este año nuevo será por demás difícil al menos en lo económico y la salud.

Apenas llevamos dos semanas del 21 y el número oficial de contagios y decesos por Covid 19 alcanza los máximos desde que se supo del virus.

Tal vez las reuniones decembrinas han acelerado los contagios, pero esta escalada de positivos ya se proyectaba desde septiembre, y lo peor, aún no alcanza el tope estimado que llegaría en los primeros días de marzo, según cálculos de universidades privadas y la propia Organización Mundial de la Salud. Los cercanos que se contagien y fallezcan nos sacudirán el optimismo.

En lo económico, sueltan campanas al vuelo porque se estima que durante el año que inicia creceremos 3.7%, siendo fríos es poco y se vuelve nulo si consideramos que durante 2020 caímos casi 11%, cada vez estamos más lejos de acercarnos siquiera a los niveles de crecimiento de 2018.

Tan sólo en el sector de alimentos y bebidas se estima el cierre de 122 mil negocios de manera definitiva y con ello el desempleo de más de 600 mil personas.

Sin ser alarmista, estamos ante el mayor desempleo y quiebre de negocios desde que se mide el desempleo y los cierres de negocios, ni el error de diciembre de 1994 generó estos números.

Pero lo estresante es que aún no llega lo peor, son apenas los primeros síntomas de crisis los que nos han sacudido.

El envío masivo de remeses de nuestros paisanos en Estados Unidos han hecho que el mercado de divisas se inunde de dólares, incrementando de la oferta, esto ha mantenido al dólar en precios razonables, pero es temporal igual que las horas para que Pemex caiga en quiebra técnica y a partir de eso, se genere un tsunami en las finanzas públicas del país.

Insisto, no se trata de ser alarmistas, se trata de buscar alternativas para cuidar lo poco que tenemos, para no despilfarrar, para no confiarnos.

Punto Final

¿Usted ha sentido alguna merma en sus ingresos, cree que las cosas han subido de precio?