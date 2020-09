Hackeaqueado y Punto Final

Desde el pasado miércoles empecé a notar que cuando le marcaba a mi jefe, esposa o hermana, de inmediato marcaba ocupado, como si estuvieran en otra llamada

Luego el jueves, mis contactos comunes me reclamaron que no podían comunicarse conmigo, parecía que no había red.

Sin embargo, todo el viernes no recibí ninguna llamada y mensajes de texto.

El sábado por la tarde empezaron a mandarse desde mis cuentas, y obviamente sin mi consentimiento, mensajes de promoción de venta de tenis, pero en la madrugada del lunes los mensajes se volvieron masivos y algunos amigos recibieron hasta 200 veces el mismo mensaje.

En unos casos ofrecían tenis Adidas y en otros, ametralladoras. Mi cuenta de Gmail me mandaba constantemente códigos de verificación al celular porque pretendían entrar a mi cuenta.

Netflix me bloqueo por más de 10 horas por “presentar actividad sospechosa”, Instagram borró todos mis mensajes y contactos por horas.

Facebook mandó cientos de mensajes promocionales desde mi cuenta y en Twitter perdí todos los mensajes privados.

Gracias a la asesoría de Mariano Tello pude recuperar mis cuentas y personal de la Fiscalía me respaldó en el seguimiento.

Mientras que Raymundo Ceja me pasó tips para el seguimiento y mi tranquilidad.

Gracias a ellos ahora ya recuperé mis cuentas, respaldé la información y aseguré el acceso.

Más allá de la anécdota, queda la lección, somos sumamente vulnerables a un hackeo o ataque cibernético, no es necesario ser famoso, rico o poderoso para que algún ocioso nos deshaga el fin de semana.

Las redes sociales nos facilitan la vida, la hacen más amena, pero nos exponen mucho si las tomamos a la ligera o no tenemos las medidas de seguridad necesarias.

A la distancia vemos como chiste o anécdota un hackeo, pero la angustia de saber que algún desconocido tenga nuestros números de seguro, direcciones, cuentas o claves es desgastante, más si son de terceros.

Después de esta experiencia les recomiendo ampliamente que respalden su acceso a redes con códigos de verificación o en “dos pasos”. Sobre todo en correos electrónicos.

Punto Final

En un año sumamente complejo y peculiar, tenemos un gobernador mesurado, prudente, responsable y muy, muy honrado. Gracias Alejandro Tello por permitirme hacer equipo.

*[email protected]