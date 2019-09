Mejora continua en educación

Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción IX del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación.

En la exposición de motivos, se presentan diversas argumentaciones y datos para reflexionar acerca de la necesidad de un nuevo modelo institucional que coadyuve a la mejora continua de la educación, por su importancia me referiré a lo que señala la Auditoría Superior de la Federación, en los informes de auditorías de desempeño, en los cuales se expresa que “los indicadores de abandono escolar y eficiencia terminal no presentaron un avance durante la implementación de la reforma educativa e, incluso, mostraron retroceso. Asimismo, al comparar los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes en su modalidad Evaluación de Logro referida al SEN, no existió una mejora generalizada a nivel nacional en el aprendizaje del alumnado de secundaria”.

La ley en materia de mejora continua de la educación, tiene como objeto regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, quien coordinará el Sistema.

Contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares es el propósito del Sistema, para lograrlo se establecen siete principios, destacaré que se coloca en el centro de la atención del Estado el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lograr que desarrollen todas sus capacidades, que fortalezcan su identidad como mexicanos, que sean responsables con sus semejantes y comprometidos con la trasformación de la sociedad.

En otro de los principios se reconoce la importancia de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social.

También se destaca la necesidad de integrar el Sistema Educativo Nacional, procurando la continuidad, complementariedad y articulación de la educación, desde el nivel inicial hasta el tipo superior, para lograrlo es necesario que los niveles educativos, con la aportación de docentes e investigadores identifiquen los rasgos de las niñas, niños y jóvenes que se quiere formar en cada una de las etapas de su desarrollo, para que se diseñen e implementen los planes y programas educativos necesarios para lograr que se alcance este objetivo.