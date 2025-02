Quienes alguna vez han leído los Evangelios habrán encontrado ese interesante pasaje donde el prefecto Pilato confronta a Jesús en torno a la definición de Verdad. El galileo le dice que él ha sido enviado a este mundo para dar testimonio de la verdad. “¿Qué es la verdad?”, pregunta entonces el romano, pero parece que no espera respuesta o sabe que el prisionero no se la dará. Se lee en el libro atribuido al apóstol Juan: “Y habiendo dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en Él”.

En este contexto, me gusta la interpretación que del episodio hace la traducción mexicana de la ópera rock Jesucristo Superestrella. En ella, un desesperado Poncio parece justificarse ante el silencio del nazareno: “¿Qué es la verdad? Nadie puede saber. Yo mi verdad también puedo tener”.

No quiero utilizar este texto para preguntar o contestar qué es la verdad; que para eso están, acaso, los diccionarios de Filosofía. Más bien busco reflexionar sobre por qué ella es tan importante.

Me interesa la verdad porque es contexto. Un humano puede tener capacidad de adaptación, pero primero debe saber a qué se adapta. Hay que conocer terreno y antes de eso, incluso, aceptar que el terreno cambia. Si cada cual tiene al menos 365 rostros durante el año, imaginen qué difícil es tratar a los demás durante ese mismo lapso.

La verdad es luz, camino, contexto, mapa. Pero también constituye el mejor modo de transitar por los terrenos que retrata ese mapa. En el extremo contrario, ser mentira, vivir en mentira… sólo complica las cosas. Frente a la falsedad, cualquier travesía es inútil, cualquier victoria resulta efímera. La apariencia es sólo eso: algo que aparenta, en tanto se descubre su verdadera naturaleza.

Me llama la atención que en diversos pasajes de La Biblia se contrapone al término “verdad” el de “injusticia”. Se critica a quienes consintieron acallar la verdad para que prevaleciera lo injusto. Se les acusa de poner sus intereses por encima de todo, lo que nos hace considerar cómo una de las grandes traiciones en que los humanos podemos incurrir es la de fingir que vemos otra realidad. En otras palabras, como decimos los mexicanos, “hacernos de la vista gorda”.

El “panorama verdad” es la realidad. Quien se niega a aceptarla debe enfrentar las consecuencias correspondientes.

Tanto me gusta la verdad, los grandes contextos que ella plantea, que me gusta contarla con mentiras. Al respecto, escribió Juan Rulfo que la literatura es mentira, pero no falsedad. Por eso insisto: me gusta la verdad, sobre todo porque ella permite utilizar la realidad para crear otras, y a través de eso ser creativo, incluso más verdadero.

