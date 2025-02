La razón produce dichos…

Carlos Martin Vasquez Diaz

Creo que los mexicanos tenemos inserto en el chip de ADN, una serie de dichos que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Desde que somos pequeños, nuestros padres y parientes nos advierten de muchas situaciones con dichos. Tal vez para hacer las recomendaciones más amenas.

A quien no le han dicho: «¡Aguas! que el que con lobos anda, a aullar se enseña». O bien: «hombre prevenido, vale por dos» también: «Del plato a la sopa, se cae la sopa». Sin duda, cada uno más familiar que el otro y creo que todos los que leemos, podemos saber o de perdida, intuir los significados.

Realmente considero que no soy tan viejo, pero en mi andar he recogido mucha experiencia en poco tiempo, y los dichos, siempre están presentes en mi expresión. Creo que en ese haber encontramos muchos.

Recuerdo que alguna vez, escuché una adaptación a la música «El hueso de hoy, es el hambre del mañana» y esto debido a que muchos jóvenes estudiantes, muchas veces estamos en búsqueda de un sustento, aunque a veces, esto desvía un poco el enfoque del estudiante y esto podría afectar su formación si no existe un equilibrio.

En estos días, ha venido a mi mente un dicho similar: «El trabajo duro, es la recompensa del mañana». Y no, no estoy romantizando el trabajo duro, pero no podemos evitar que aquellas personas que buscan siempre un extra en lo que realizan, se ven recompensados la mayoría de las veces con algo extra. Aunque el mundo la mayor parte del tiempo, carezca de justicia, el esfuerzo siempre da.

Quizá parezca una reflexión muy juvenil, pero nunca está de más recordar que para lograr ser “docto” se requiere de un esfuerzo mayor.

Bien lo versa aquel dicho que se postra en muchos de nuestros edificios y estandartes: Labor Vincit Omnia «el trabajo, todo lo vence».

Pd. Hablando de edificios: ¿Ya vieron el cartel del Festival Cultural Zacatecas 2025?

[email protected]