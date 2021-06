La honestidad es obligada, no opcional

El “quítate tú para ponerme yo” mata los cambios que las sociedades anhelan cuando la ciudadanía incurre en el error de depositar la responsabilidad exclusiva de las transformaciones en los que gobiernan, a ello contribuye el periodismo que en vez de ser vocero social se asume vocero de la clase gobernante, de ese modo produce y reproduce tolerancia social a la corrupción pública, lo que convierte en optativa la honestidad en asuntos públicos cuando debiera ser obligatoria.

La tolerancia social a la corrupción nos acompaña desde el régimen colonial, carcomió la vida pública de los mexicanos durante el Siglo XIX, renació en el régimen de la Revolución Mexicana y alcanzó la cima en el período iniciado con Salinas de Gortari y culminado con Peña Nieto.

Un termómetro fiel de la tolerancia social a la corrupción lo dan los votos que reciben candidatos con fama pública de corruptos que no son fruto de la coerción ni de la compra, es el voto que otorga el que piensa en el que va a ganar y no en el que reúne las mejores cualidades para el cargo, por ello, los estrategas de la propaganda, no se preocupan por resaltar honestidad, capacidad, trayectoria y propuesta del candidato por concentrarse en afianzarlo como “puntero en las encuestas”, suponen que la tolerancia a la corrupción está en el ADN ciudadano de muchos, incluyendo a buscadores de proyección como académicos “objetivos”

Las elecciones de este año, reflejan fuerte aún tolerancia a la corrupción mediante victorias impensables en otras sociedades. Es caso emblemático el de Mauricio Toledo, diputado federal de la Ciudad de México en proceso desafuero, postulado por el PT por un distrito en el estado de Puebla y ¿qué creé usted?: Ganó.

El nepotismo avalado por los electorados, el caso de Guerrero en Morena y del PAN en Veracruz son elocuentes, ¿que resulta inelegible Salgado Macedionio?: Allí está su hija.

¿Yúnes Márquez resulta inelegible? Allí esta su esposa ¿A Movimiento Ciudadano le matan candidata en Moroleón? Allí está su hija

Traerlos a mecate corto

La agenda contra la corrupción en cada estado y municipio será cumplida cuando los gobernados conviertan en sentida y generalizada causa social la lucha contra la corrupción en su municipio y estado, si dejan la tarea a los que a partir de Septiembre asumen las funciones asignadas, la corrupción seguirá y crecerá no porque sean corruptos sino porque se sentirán clamando en el desierto cuando se percaten de que los corruptos no están mancos, que se defenderán al grito de “Corruptos de todos los partidos, uníos” .

Zacatecas está en camino de estrenar gobernantes sin agenda contra la corrupción pública en sus respectivos ámbitos, como si en los municipios no existieran aviadores, contratos cuestionables con proveedores y constructores, especulación inmobiliaria, opacidad de inventarios y nexos semi-ocultos con la delincuencia, los que integrarán la 64 legislatura nada refieren de la situación interna del congreso local ampliamente conocida.

La agenda contra la corrupción en las instituciones con personal “apalabrado” con cárteles tendrá que provenir del empuje ciudadano, de no hacerlo, los presidentes municipales seguirán excusándose con la federación aunque parte de policías, patrullas y armamento municipales estén participando en “delitos federales”. No hay de otra, el gobernador es insustituible en la recuperación de la seguridad, puede delegar tareas pero no responsabilidad.

Si no vigorizamos desde la sociedad el combate a la corrupción los nuevos gobernantes encontrarán más cómodo encubrir la corrupción detectable en los archivos de los que serán depositario. Varios famosos por conductas anómalas están subidos al carro del triunfador.

Ignoramos que hará el nuevo gobierno con el proyecto del acueducto concebido para dotar de agua desde Fresnillo a Guadalupe desde la presa “Milpillas” ¿Acaso es infundada la creencia generalizada de mucha corrupción implicada en tal fracaso?

López Obrador canceló de tajo la negociación corrupta del presupuesto con la cámara de diputados ¿David Monreal hará lo mismo?, al igual que el Presidente dejará de “chayotear” a la prensa? ¿Ventilará en público las corruptelas detectadas al igual que el Presidente? ¿Refutará la crítica que valore errada sin sobornar ni reprimir como lo hace el Presidente?

El Presidente es ejemplar contra la posibilidad de nepotismo de su familia ¿David Monreal seguirá su ejemplo? Erradicar la tolerancia social a la corrupción pública avanza ejerciendo libertades, en la medida en que los gobernados construyan su propia agenda contra la corrupción lograremos tener políticos que renuncien apenados por una infracción de tránsito como en Dinamarca, Suiza o Suecia por vivir en una sociedad que no tolera corrupción.

España hizo correr a su rey Juan Carlos por corrupto, Guatemala encarceló a su Presidente en Funciones, en México, gracias a la permisividad social, adquieren fuero.