Creo que el pueblo norteamericano eligió a su mejor opción para la presidencia. Quiero que conste que no soy partidario de muchas de sus ideas y de alguna de sus formas. Y también creo que todo su mandato seguirá dando grandes dolores de cabeza a los países que tenemos relación con el suyo, principalmente en términos comerciales y de migración. Nos guste o no, él gobernará directamente para sus compatriotas e indirectamente para muchos que no lo somos. Pero queda claro que las decisiones que está tomando, por lo menos en temas de moral, sí hacen congruencia con el eslogan que ha sido su grito de guerra: “Make America Great Again”.

Si bien queda claro a todas luces que siempre ha sido un político populista y que es, quizás, el hombre menos digno de ponerse frente al salón de clases a impartir una cátedra de moral, ha estado emitiendo una serie de órdenes ejecutivas tendientes a poner las cosas en su lugar en materia de tratamiento de género. Con el libertinaje sexual que hemos estado viviendo en los últimos años en lo que respecta a la así denominada “identidad de género” todo mundo ha metido mano y ha creado un verdadero desastre en el que una mujer que despertó un día sintiéndose hombre está legalmente autorizada a entrar a usar el baño de hombres y un hombre “trans” puede formar parte de un equipo deportivo de mujeres, y todo esto amenaza con seguir “avanzando”.

A los norteamericanos, como a todo el mundo, les han venido siendo impuestas ideologías torcidas y hay que caer en la cuenta de lo lejos que han llegado, pues han reformado leyes y transformado costumbres y hasta sistemas educativos para forzar las convicciones y conciencias de las personas a no sólo aceptar sino también hacer propios estilos de vida basados en ellas. Y si bien hay organismos e instituciones conservadoras -muchos de ellos de inspiraciones religiosas- tratando de contrarrestar esos devastadores efectos, no se ve cómo ni cuándo lograrlo. Ha sido una guerra de David contra Goliat porque quienes promueven esta cultura han tomado en sus manos a los medios, las redes sociales, la industria del cine y hasta la política para fortalecer sus avances. Así que a grandes males, grandes remedios y eso es lo que está comenzando a suceder.

Ciertamente estas decisiones generarán antipatía y resistencia en muchos grupos y muy poderosos, además. Pero también creo que hay una importante mayoría de personas que nunca se sintieron muy contentas con estas tendencias y que ahora verán como las cosas vuelven a quedar en su lugar, de donde nunca debieron de haberse movido.

Estados Unidos es una gran nación; México también lo es. Cada país en el mundo lo es por el simple hecho de estar formadas por seres humanos con igual dignidad. Ninguna nación merecemos la confusión que se ha sembrado en nosotros.

