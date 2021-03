Llamado electoral

El próximo cuatro de abril iniciarán las campañas electorales, en donde cientos de candidatos, buscarán obtener la simpatía de la gente para lograr un puesto de elección popular, desde la gubernatura del estado, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y las diputaciones federales, el proceso electoral 2021 tal y como lo promociona el propio Instituto Nacional Electoral promete ser el más grande de la historia electoral en nuestro país.

En el escenario local contenderán 15 partidos políticos, de los cuales 10 son partidos con registro federal y solo 5 con registro local, entre los primeros se han configurado dos grandes alianzas, que además se perfilan como las principales y más fuertes opciones para contender por la gubernatura del estado; esta elección no solo será la más grande si no la más compleja, pues el abanico electoral y la formas en que se ha dispuesto para conformar las coaliciones a los partidos presupone una mayor complejidad para considerar nuestras alternativas electorales a la hora de ejercer nuestro voto.

Por esta razón es necesario volver a ser un llamado a todos los contendientes, candidatos, partidos y coaliciones para que se enfoquen en realizar campañas de altura, propositivas y transparentes, pues los ciudadanos estamos cansados de campañas negras, donde el objetivo sea la denostación y la descalificación, la ciudadanía ha ido madurando y son momentos de exigencia, las propuestas tienen que ir centradas en atender las inquietudes y demandas de la población y no en como afectar al contrincante.

En el contexto actual, donde la pandemia de COVID-19 ha dominado la escena a nivel internacional, pero las crisis económica, de seguridad, de atención médica y de educación han aquejado de manera particular a nuestro país, nos obliga a todos a generar soluciones y respuestas eficientes para superar dicha coyuntura, además de ello, los problemas estructurales de México y Zacatecas siguen sin estar resueltos, temas como el crecimiento y desarrollo económico, la seguridad, el estado de derecho, el combate a la corrupción y en términos general el bienestar social sigue siendo tema pendiente.

La situación dominante de pandemia va a obligar a replantear muchas formas y acciones en torno a las maneras de hacer las campañas electorales, hoy se esta frente al reto de innovar y crear opciones digitales, a través (principalmente) de la Internet, para no solo llegar al electorado si no para retener su atención y convencerlo, pero sobre todo crear una relación y dialogo en ambos sentidos, pues el enviar mensaje sin recepción de respuesta terminara por crear un fracaso anticipado para quien quiera hacerlo de esa manera.

Ante este escenario, todos, instituciones, ciudadanos, partidos políticos, candidatos, gobierno, etcétera; estamos frente a una gran oportunidad de hacer nuevas formas de política, de construir procesos de gobernanza reales, políticas públicas pertinentes y fomentar una nueva ciudadanía, pero también una nueva clase política; son momentos de cambios y renovaciones en el ámbito político esto no solo es necesario sino urgente.

Es por ello que el llamado electoral en el que hoy todos podemos ser parte, nos debe de comprometer a que por un lado los partidos y candidatos ofrezcan alternativas reales y sensibles y por el otro lado la ciudadanía demande campañas serias y de altura, todo esto con el único objetivo de lograr un beneficio general.