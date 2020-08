Preocupación por mis amigos

Los casos de Covid-19 van en aumento, varios de mis amigos que se cuidan tanto se han infectado. Es una larga etapa que nos ha tocado vivir y no es miedo, sino que veo que es una realidad, ya que varios nos podemos infectar. ¿Cuándo? No sé.

A principios del siglo 20, la humanidad, es decir, las naciones poderosas buscaban un poder militar, el control económico, y ahora, como resultado de esta experiencia sanitaria, esta forma va cambiando.

Los seres humanos somos naturalmente sociales y vivimos en comunidad, no podemos sobrevivir sin los demás, necesitamos del afecto y cariño. Desde el momento en que nacemos necesitamos del cuidado de nuestra madre y ella nos cuida sin cuestionar nada; lo da todo por su hijo. Desde desvelos y trabajos… La maternidad demuestra la importancia de tener una actitud altruista que hasta podemos ver en algunos animales, los cuales sobreviven cuidándose unos a otros.

Todas las creencias que existen en el mundo tienen criterios humanos comunes, a pesar de las diferencias del tiempo, lugar y punto de vista teológico y filosófico, todas enseñan la importancia del amor.

Al enterarme de las enfermedades y muerte de mis amigos, me entristece pensar en lo que se sufre, tanto para los que se quedan desamparados por la ausencia del que partió, así como los familiares que acompañan a quien porta la enfermedad.

Viene a mi mente aquella frase del Dalai Lama: “El hombre me sorprende, porque sacrifica su salud para ganar dinero. Luego sacrifica su dinero para recuperar su salud. Luego es tan ansioso sobre el futuro que no disfruta el presente; y como resultado no vive en el presente ni el futuro; el hombre vive como si nunca fuera a morir, y muere como si nunca hubiera vivido”.

Y si un problema tiene solución, o se puede arreglar, no nos preocupemos; y si no es corregible de nada, ayuda a preocuparnos, porque el propósito fundamental de nuestra vida es ser feliz y evitar el sufrimiento. Ante esta realidad lo que se requiere es una buena motivación de vida, y para ello, lo único requerido es el entendimiento de que los otros son mis hermanos y debemos tener respeto por sus derechos.

