La salud mental da felicidad

A propósito que el 10 de octubre celebramos el “Día Mundial de la Salud Mental” quiero compartirles que los seres humanos siempre quieren ser felices y evitar el sufrimiento, incluso hasta los animales buscan su felicidad y sin embargo los seres humanos contamos con una inteligencia tan grande que nos permite desarrollar calma mental que es una gran ventaja que nos da la capacidad de enfrentar las vicisitudes de la vida.

La tranquilidad mental es muy importante sobre todo a nivel de consciencia, porque si podemos mantener nuestra mente tranquila, en calma, aunque nos distraigan las preocupaciones o las emociones temporales pasajeras o padezcamos una enfermedad, podemos solaparlas con una mente tranquila con toda seguridad.

En especial cuando practicamos e intercambiamos igualarnos, es decir tener compasión con y por los demás podemos aceptar el sufrimiento, la enfermedad, la crisis emocional y la hasta muerte con buen animo. Podemos transformar las circunstancias adversas en condiciones favorables para la practica.

Lo principal es lograr una mente serena y para ello debemos utilizar nuestra inteligencia humana para enfrentarnos en tiempos de crisis, como la pandemia, que es tan desoladora y que nos lleva a recordar lo que hemos vivido en el pasado por las circunstancias que hayan sido, que ya no tiene solución. Por eso debemos tomar medidas para que en el futuro no se vuelvan a repetir.

Sigamos haciendo el esfuerzo por ayudar a los demás, y si no podemos ayudarles, al menos no sigamos haciéndoles daño.

El ser humano se preocupa por buscar la felicidad y los hace con el conocimiento y el intelecto en la cultura de la educación. El mero conocimiento no es garantía de felicidad. Hay gente brillante y muy culta en el mundo, que es amargamente infeliz. La educación moderna está orientada hacia objetivos materiales, pero para ser felices necesitamos una mente en calma y practicar el altruismo. La compasión nos trae paz interior, fuerza interior y menos ansiedad. La no violencia significa que en nuestro comportamiento físico y verbal no dañamos a los demás. Y para ser verdaderamente no violentos necesitamos ser compasivos.

Como ser humano, pertenecemos a los siete mil millones de personas que viven hoy en día, todos necesitamos paz mental, y esa es la base sobre la que la humanidad puede llegar a ser más feliz, más pacífica y menos temerosa, lo que a su vez sirve de base para una auténtica paz mundial.