La práctica de lo más sencillo está en la felicidad

La sociedad actual está dividida y doliente, es egocéntrica, carente de valores, de actitudes que actúan y protagonizan los malos actos. Pareciera que no todos queremos una sociedad mejor, la sociedad en general requiere de una revisión profunda en todos sus aspectos.

El anhelo de todo ser humano es ser feliz, lamento que actualmente las personas estén concentradas en lo dependiente, en el apego a lo material y que viven concentrándose en que esto representa la felicidad para nuestras vidas; aspecto necesario, pero no prioritario. No se debe descuidar el fomento de los valores humanos, necesitamos alcanzar la paz mental como una forma de ser felices, además de promover la compasión, las emociones positivas y la higiene mental.

La solución está en la práctica de valores, lo cual es un problema universal; no es un problema nacionalista. El hombre está en crisis, y crisis de actitudes. Los valores se reflejan en los actos, por eso no dejemos que las palabras, como popularmente se dice, se las lleve el viento, que no sean palabras vacías, no busquemos la paz, trabajemos desde la paz y seamos portadores de ella.

Lo más sencillo es lo más grande, lo más humano. ¿Qué es lo sencillo? La puntualidad, la atención, un saludo, una sonrisa, lo formal, la higiene, la alegría, la honestidad, sinceridad… son tantas cosas, actitudes, tomar tu tiempo, respetar el tiempo de los demás; en fin, la tolerancia y el respeto brotan de lo más sencillo. Invito a todas las personas que piensan y creen diferente a que se tenga tolerancia, diálogo y respeto, pero sobretodo en el interior de la mente de cada uno para poder ser feliz. Recuerden que los tiempos son los mismos, los hombres no.

Las actuales generaciones, sobre todo las más jóvenes, deberían prestar más atención a la no violencia ‘ahimsa’ y a la compasion ‘karuna’, principios que todo el mundo necesita. Los 7 mil millones de personas que vivimos hoy, somos todos iguales en ser humanos.

Todos tenemos que vivir juntos en este planeta. Vivimos en una economía global, nos enfrentamos a problemas como el calentamiento global que nos afectan a todos. Las diferencias entre nosotros son secundarias. Lo importante es reconocer la unidad de la humanidad.

