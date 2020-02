Joaquín Sabina; lingüístico, literario y social

Joaquín Sabina nació en Úbeda, Jaén España un 12 de febrero de 1949, mañana cumple sus primeros 71 años de vida, es uno de los artistas más respetados de las últimas décadas en el mundo hispano, con millones de discos vendidos, libros publicados, dibujos y giras de conciertos en las que ha recibido el cariño de millones de personas que se saben las letras de todas y cada una de las canciones.

En el 2017 en su natal Ubeda se realizó un curso que hizo un análisis de la obra de Sabina, de las letras de sus canciones, desde el punto de vista literario y lingüístico, así como de los relatos que podemos extraer de las mismas y están complementados por conciertos y recitales de poesía que vienen a cohesionar los distintos aspectos sujetos a estudio. Todo esto da pie para una materia hispana de la Real Academia Española.

Desde la década de los 80 existe la “sabimanía” de la cual me declaro 100% seguidor y admirador, por lo que Pep Guardiola le ha llamado la “Biblia de Sabina” y yo como buen conocedor de la teología y gustoso de su filosofía hago un análisis y hermenéutica como homenaje en su cumpleaños 71.

En una oportunidad que tuve de conversar con él en el año 2006, al lado de mi familia y con la emoción a flor de piel por haberme amablemente regalado cinco minutos, le dije parafraseando al profeta Simeon: “ya puedes dejar ir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu salvador”, a lo que él me contestó, “con esta vida que llevo, primero me muero yo que tú.”

Hablar de Joaquín es genial, mantiene a sus miles de seguidores al pie del cañón, en la espera latente de un nuevo álbum que venga a desgarrar el tiempo que va en un microbus que solo cruza una vez esta breve y absurda comedia que es la vida.

Les comparto algunas frases para que las reflexionemos y hagamos filosofía sabinera:

“Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren”. “Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción”. “El traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado, que el cura que ha de darme la extremaunción no es siquiera monaguillo”.

“Será mejor que aprendas a vivir sobre la línea divisoria que va del tedio a la pasión”. “La muerte es solo la suerte con una letra cambiada”.

Siempre mi admiración y afecto, felicidades por tu cumpleaños.

“Los genios no deben morir”.

