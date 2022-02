El Runrún: Valoran hasta 157 despidos en el Congreso local

Los diputados locales tienen el diagnóstico, pero no quieren que se haga ruido por razones evidentes. Tantos años de abusos llegaron al límite. No hay otro lugar en Zacatecas en el que un recepcionista gane más de 20 mil pesos al mes, u oficinistas sin cargo directivo tengan salarios de alrededor de 40 mil pesos. La Comisión de Patrimonio y Finanzas, presidida por Manuel Benigno Gallardo, tiene tres propuestas de reestructuración: una ligera, una intermedia y otra radical. Esta última contempla una limpia de hasta 157 burócratas, pues alegan que el Congreso local pudiera operar razonablemente con 113 trabajadores, más los 30 diputados. Esta propuesta agresiva implicaría pelearse o negociar con Israel Chávez del SUTSEMOP, ya que se estarían metiendo con gente basificada. Es difícil hacer esa cantidad de recortes, pero no imposible, les han dicho a los legisladores. Sería hacer algo similar como lo que el expresidente Felipe Calderón hizo con la compañía Luz y Fuerza. Anticipan que a más tardar en marzo el Congreso tiene que comenzar ya con algún tipo de ajuste.

En la mira

En esos planes de recortar la nómina del Congreso tienen en la mira las basificaciones y contrataciones hechas en 2020 y 2021. La actual secretaria General de Gobierno, Gaby Pinedo, habría acomodado a una decena de personas, incluyendo a su hermano; la legisladora Karla Valdez y excompañeros como Lolo Hernández, Pedro Martínez y Adolfo Zamarripa también metieron a familiares, como muchos otros en la historia de la Legislatura. En la misma burocracia del Congreso ven con recelo a funcionarios como José Guadalupe Rojas, director de Apoyo Parlamentario. Con lo que le pagan a ese señor se podrían salvar mínimo cinco o seis empleos.

Nada extraordinario

Ayer por la mañana, Saúl Monreal llegaba al Palacio de Convenciones sin saber para qué era la reunión con alcaldes y el gobernador David Monreal. Tres doritos después, el alcalde de Fresnillo diría que el encuentro no fue “nada extraordinario”. Anunciaron que les depositarán lo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Pero eso, dice Saúl, es por ley y aunque no hubieran ido a la reunión se los tienen que depositar. Saúl sigue indignado porque Adolfo Marín, titular de la SSP, no se ha parado en Fresnillo. El Cachorro también espera y vigilará que el gobierno de su hermano sea parejo, sin preferencias hacia alcaldes de su contentillo.

“El verdadero monrealismo”

Hay por lo menos otras 10 entidades en las que también buscan registrar a Rumbo Monrealista como partido político. Entre ellas están Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes y Oaxaca. La intención es apoyar al senador Ricardo Monreal en sus aspiraciones por la Presidencia o lo que se venga. Y en ese movimiento, dicen los seguidores, están los verdaderos monrealistas, no los de la Secretaría del Bienestar. Pero va creciendo la especulación de que las aspiraciones de Ricardo, que no son respaldadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pudieran ser la causa de que le cierren la llave al gobierno de David Monreal, como una forma de limitar el poder del hermano mayor. Cuando se revelan las dificultades económicas del estado, como en la falta de pago a maestros, alimentan ese rumor.

Runrunazos

Roy Barragán, secretario de Turismo, asumió las funciones administrativas y técnicas para la organización del Congreso Nacional Charro, y Jonathan Zorrilla Castruita, del equipo del rancho El Escapulario, la operación y organización entre los mismos participantes. En este congreso se espera que los locales tengan una participación muy destacada. *Los de Antorcha Campesina pasaron a ser una de esas chispitas que se ven cuando uno apaga un cigarro. César Ortiz Canizales pasó de ser alcalde de Trancoso y candidato a la reelección, a chambear como asistente del regidor Luis Flores Mendoza en Guadalupe. El antorchismo tuvo que apechugar. La postulación de Luis como pluri era precisamente uno de los reclamos del excandidato Osvaldo Ávila hacia el partido, por el parentesco del ahora regidor con el presidente del PRI.