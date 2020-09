La CDMX en el lugar 90 de entre 109 ciudades

Se difundió ayer el Smart City Index 2020 (SCI 2020 o Índice de Ciudades Inteligentes 2020) que por segundo año consecutivo elaboran conjuntamente el International Institute for Management Development (IMD) de Lausana, Suiza, y la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, con el propósito de conocer como habitantes de 109 ciudades del mundo perciben el impacto de la tecnología en cinco áreas: salud y seguridad, movilidad, actividades, oportunidades y gobernanza.

Para conocer dichas percepciones, fueron encuestadas más de 13 800 personas, 120 en cada una de las ciudades incluidas en el estudio.

El documento explica que “hay dos pilares para los que se solicita la percepción de los residentes: el pilar de Estructuras referido a la infraestructura existente de las ciudades, y el pilar de Tecnología que describe las prestaciones y servicios tecnológicos disponibles para los habitantes” y cada pilar se evalúa en las cinco áreas clave que anoté líneas arriba.

En el SCI 2020 las 10 ciudades más inteligentes son, en orden descendente, Singapur, Helsinki, Zúrich, Auckland, Oslo, Copenhague, Ginebra, Taipéi, Ámsterdam y Nueva York.

De las siete ciudades de América Latina incluidas en el índice, Medellín está en el lugar 72, Buenos Aires en el 88, México en el 90, Santiago en el 91, Bogotá en el 92, Sao Paulo en el 100 y Río de Janeiro en el 102.

Todas las ciudades estadounidenses y canadienses están mejor posicionadas que las latinoamericanas.

El lugar que ocupa la CDMX es peor que el 88 que ocupó el año pasado y se debe al bajo porcentaje de las personas que estuvieron de acuerdo con la mayoría de diversas afirmaciones, entre ellas:

1. El saneamiento básico satisface las necesidades de las zonas más pobres: 35.7

2. La seguridad pública no es un problema: 19.1

3. Las contaminación del aire no es un problema: 20.3

4. Los servicios médicos son satisfactorios: 38.3

5. Encontrar vivienda en renta que cueste 30% o menos del salario mensual no es un problema: 34.5

6. Las congestión del tráfico no es un problema: 18.9

7. El transporte público es satisfactorio: 27.9

8. Las áreas verdes son satisfactorias: 56.9

9. Las actividades culturales (espectáculos, bares y museos) son satisfactorios: 69.6

10. El wifi público gratuito ha mejorado el acceso a los servicios públicos: 58.6

11. Las cámaras de TV de circuito cerrado han hecho que los residente se sientan más seguros: 52.6

* Twitter: @ruizhealyP