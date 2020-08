De nuevo: yo tengo otros datos

“Yo propuse que iba a ser un efecto de caída pronta, pero también de recuperación rápida, que iba a ser una ‘V’, y ya puedo decirle al pueblo de México que tocamos fondo y ya vamos saliendo, porque tengo datos importantes (…) Nosotros llegamos a perder alrededor de un millón de empleos por la pandemia (…) en este mes ya estamos recuperando empleos, hasta ayer llevábamos cerca de 80 mil empleos generados o recontratados para el Seguro Social (…) no se nos ha caído el consumo (…) no nos faltan alimentos y no hay carestía de la vida (…) para finales de año vamos a estar ya casi en la normalidad productiva (…) el caso de México al final va a ser un ejemplo. Vamos a patentar esta vacuna”.

No cabe la menor duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores más cercanos ven una realidad que quienes no pertenecemos a ese grupo somos incapaces de percibir. Es más, los números indican una situación muy alejada de la que ayer planteó durante su conferencia matutina, como puede deducirse de algunas de sus palabras que transcribo en el párrafo anterior.

A continuación presento mis datos, que difieren por mucho de los de Andrés Manuel.

El Banco de México se refirió a la recuperación en “V” en su Informe Trimestral para el periodo Abril-Junio 2020 difundido el miércoles pasado, en el cual presenta tres escenarios: una recuperación en “V”, en donde la economía, después de caer 8.8% este año, crecerá 5.6% el año entrante; una en “V” profunda, en donde a una caída del 11.3% en 2020 seguirá una recuperación del 2.8% en 2021; y una en “U” profunda, en donde la caída será de 12.8% este año para que se dé un crecimiento de solo 1.3% el entrante.

Otros pronósticos del PIB de México pintan un futuro que va del gris al negro: Banco Mundial: -7.5% en 2020 y +3.0% en 2021; Bank of America: -8.0% en 2020, +4.5% en 2021; Economistas de sector privador encuesta del Banco de México: -10.0% en 2020, +2.88% en 2021; FMI: -10.5% en 2020, +3.3% en 2021; Focus Economics: -9.3% en 2020, +3.4% en 2021; Moody’s Investor Services: -10.0% en 2020, +3.7% en 2021; Wells Fargo Bank: -15.0% en 2020, -3.4% en 2021.

Tanto no será en “V” la recuperación económica de México, que un estudio realizado entre los países del G20 señala que será hasta el segundo trimestre de 2025 cuando el PIB de nuestro país alcance el nivel que tuvo en 2019. Apenas hace unos días se anunció que el valor en millones de pesos del PIB, en el segundo trimestre de 2020, cayó a casi el mismo nivel de lo que fue en el tercer bimestre de 2010.

En lo que al consumo se refiere, no es cierto lo que afirmó AMLO. No lo digo yo sino el INEGI en su Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) correspondiente a mayo y difundido el 6 de este mes: “El IMCPMI registró una disminución real de 1.7% en mayo del presente año frente al mes inmediato anterior (…) El consumo en Bienes de origen importado se redujo 6.7% y en Bienes y Servicios de origen nacional descendió 1.4% (…) En su comparación anual, el IMCPMI mostró una variación de 23.5% (…) los gastos en Bienes de origen importado retrocedieron 33.8% y en Bienes y Servicios nacionales 22.4% (los gastos en Servicios cayeron 23.4% y en Bienes 21.5%)…”.

